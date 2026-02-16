¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³Ø¤ÖÄÌ¿®¶µ°é¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ÍÄ»ù¥³¡¼¥¹¡×¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¨¤Û¤ó¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤òÄó¶¡
¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³Ø¤ÖÄÌ¿®¶µ°é¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ÍÄ»ù¥³¡¼¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6É¤¤Î»Ò¸¤¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¨¤Û¤ó¡×¤ò¡¢2·î26Æü¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡£
Îß·×³Ø½¬²ó¿ô¤¬700Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢ÂÐÏÃ·¿ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¶µºà¡Ö¤Ï¤Ê¤»¤ë¤¨¤Û¤ó¡×¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤Ï¡¢Ç¯3²ó¡Ê½Õ¡¦²Æ¡¦Åß¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¨¤Û¤ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦160°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß¤Î¶µºà¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊª¸ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ÈÆ±¤¸¹ë²ÚÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î»Ò¸¤¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¡¢³¨ËÜ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐÏÃ³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¹Í¤¨ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
³ØÎð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ì¿ô¤ä¼ÁÌä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¾¯¡¦Ç¯Ãæ¸þ¤±¤Î¡Ö¥Á¥§¥¤¥¹¤Î³Ú¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¡¢Ãç´Ö¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò³Ø¤Ö¡£¿·Ç¯Ä¹¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤òÍÜ¤¦¡£»Ò¸¤¤¿¤Á¤Î¾Ò²ð¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë³¨ËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¡¢ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°é¤à´Ä¶¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë³«¹Ö¤·¤¿¡¢ÀìÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³Ø¤Ö¡¢ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢»æ¤È±ôÉ®¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½ñ¤¯³Ø¤Ó¡×¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤³Ø½¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶µ²Ê½ñ½àµò¡×¤Î¶µºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Î¿ÊÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¸þ¤±Home Learning Service¡ÖSmile Zemi¡×¤â³«¹Ö¤·¤¿¡£
¡ÎÄó¶¡³«»ÏÆü¡Ï2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
