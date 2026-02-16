´Ý»³Î´Ê¿¡¡º£Ç¯¤ÏÍ×Ãí°Õ¡©¡¡Àê¤¤»Õ¤¬·Ù¹ð¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¡£¥À¥Þ¤µ¤ì¤Æ¥ß¥¹¤¹¤ë¡×¡Ö1ÈÖÁá¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤»Õ¤«¤é·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢´Ý»³¤òÀê¤Ã¤¿Àê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤Ï¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ëÀ±¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2026Ç¯¤Ï¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¡£¥À¥Þ¤µ¤ì¤Æ¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÊÑ¤Ê¿Í¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¡£1ÈÖÁá¤¯¤Æ2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£2¡¢3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢6·î¤«8·î¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê¿ÍÆþ¤ê¤Þ¤¹¡©¤È¤é¤ì¤ë¡©¥¦¥¤¥ë¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡©ÀøÉú´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£
¡¡¡Ö²¿¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢À±»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨ÈÝÄê¤·¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤ä¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤À¤Þ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ëÄã¤¤¤«¤éÃ¯¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£