¡ÖÁ°¤«¤é¤¬¤¤¤¤¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÄó°Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2¿Í¤Ï¡Ä¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡ÙÂè1ÏÃ
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡ÙÂè1ÏÃ¤¬11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖÁ°¤«¤é¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÄó°Æ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤Ï¡È¥â¥Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÃËÀ1¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ÛÀ¤òºÇÂç¡Ö3Good¡×¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¹ç·×¿ô¤¬½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¨Ã¦Íî¡¦½Ð¹ñ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤«¤Î¤Ï¤¿¤¤¤»¤¤¤Ë¡Ö¸å¤í¸þ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡Ö¥®¥å¥Ã¡×¤È¤¢¤¶¤È¤¯¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤«¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤Ï¡Ö¤«¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Î¤Á¤ã¤ó¶¯¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá(timelesz)¤â¡Ö»õ¤¬Á´Éô¸«¤¨¤ë¾Ð´éÂç¹¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤¿¤¤¤»¤¤¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈÌåÀä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°¤«¤é¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÄó°Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆó¿Í¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤ËµÆÃÓ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³°¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤«¤Î¤¬¤¿¤¤¤»¤¤¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ß¤á¤Æ»ß¤á¤Æ¡ª¡×¤È¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿ÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢YOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá (timelesz)¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
