¸µ¾å»Ê¤ÏÄêÇ¯¸å¡ÖÌë¶Ð¤Î·ÙÈ÷°÷¡×¤Ç·î20Ëü±ß¤Û¤É¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤²Ô¤°¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ìë¶Ð·ÙÈ÷°÷¤Î»þµë¤È¿¼Ìë¼êÅö
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î½êÄêÆâµëÍ¿³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1335±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÆü¶Ð¤Î»þµë¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ìë¶Ð¤À¤È¿¼Ìë¼êÅö¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï«Æ¯´ð½àË¡Âè»°½½¼·¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸á¸å½½»þ¤«¤é¸áÁ°¸Þ»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÇÏ«Æ¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄÂ¶â¤Î·×»»³Û¤ÎÆó³ä¸ÞÊ¬°Ê¾å¤ÎÎ¨¤Ç·×»»¤·¤¿³äÁýÄÂ¶â¡×¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¶Ð¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤¬1335±ß¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö1335±ß¡ß25¡ó=333.75±ß¡×¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÌó1669±ß¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼êÅö¤¬¤Ä¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êç½¸Í×¹à¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·î¼ý20Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Æ¯¤Êý¤È¤Ï¡©
Æü¶Ð¤Î»þµë¤¬1335±ß¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Î»þµë¤¬1669±ß¤Î¿¦¾ì¤Ç¡¢Ìë¶Ð¤Î·ÙÈ÷°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢·î¼ý20Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸á¸å10»þ¤«¤éÍâÄ«7»þ¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ç¸áÁ°3»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤ÎµÙ·Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ä«5»þ¤Þ¤Ç¤Ï¿¼ÌëÂÓ¤Î»þµë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎµëÎÁ¤Ï¡Ö1669±ß¡ß6»þ´Ö+1335±ß¡ß2»þ´Ö=1Ëü2684±ß¡×¤Ç¤¹¡£1¥ö·î¤Ë16Æü¤Û¤ÉÆ¯¤±¤Ð¡¢·î¼ý20Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯»þ´Ö¤ò¤â¤¦¾¯¤·Ã»¤¯¤·¤Æ¡¢¿¼Ìë0»þ¤«¤éÄ«5»þ¤Þ¤ÇµÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¾ì¹ç¤À¤È¡Ö1669±ß¡ß5»þ´Ö=8345±ß¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢·î¼ý20Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï1¥ö·î¤Ë24Æü¤Û¤ÉÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÔÆ¯½êÆÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï72Ëü9000±ß¤Ç¤¹¡£1¥ö·î¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È6Ëü750±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö·î20Ëü±ß¡×¤ÏÊ¿¶Ñ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤ËÌë¶Ð¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
Ìë¶Ð¤À¤È¿¼Ìë¼êÅö¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤â¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Èæ³ÓÅªÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ãë´Ö¤Ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ìë¶Ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÆüÃæ¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÈÂÎÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤«¤É¤¦¤«¤è¤¯¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¶Ð¤À¤È¿¼Ìë¼êÅö¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·î20Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î½êÄêÆâµëÍ¿³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1335±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¿¼Ìë¼êÅö¤¬25¡ó²Ã»»¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÌó1669±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯»þ´Ö¤ä¶ÐÌ³Æü¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·î20Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÔÆ¯½êÆÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï·îÌó6Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢20Ëü±ß¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÇ¯¸å¤ËÌë¶Ð¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÃë´Ö¤Ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
