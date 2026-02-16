¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¡ÛÃæÅç·ò¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×È¯Çä - ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å¤ß¡ß¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï2·î17Æü¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×(288±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×(288±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å¤ß¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÇÕ¡£¤¤¤Á¤´²ÌÆùÆþ¤ê¤Ç¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIDOL1ST¡×¼ýÏ¿¶Ê¡ÖMy Sweet Tea¡×¤Ï¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
