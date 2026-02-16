¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Æ±¹Ô¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò°¤ÁÉ&¿®½£¤Ç³«ºÅ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆóÎØ¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖYRA(¥ä¥Þ¥Ï¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼)¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò´ë²è¡£5·î¤Ë°¤ÁÉ¤Ç¡¢7·î¤Ë¿®½£¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×
¡ÖYRA¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ï¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½é¿´¼Ô¤äµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜÁàºî¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¾è¼Ö¤Ø¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò¼Â»Ü¡£È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÍâÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼ÂÓÆ±¤Î¤â¤È¡Ö¿®½£¡¦¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤òÁö¹Ô¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ°¤ÁÉ¤È¿®½£¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×in °¤ÁÉ
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° in °¤ÁÉ¡×¤Î³«ºÅÆü¤Ï5·î15Æü¡Á17Æü¡£2Çñ3Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢JRÈî¸åÂçÄÅ±Ø¤Þ¤¿¤Ï·§ËÜ¶õ¹Á¤Ë¤ªÃëº¢½¸¹ç(Á÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê/¸½ÃÏÄ¾ÀÜÆþ¤ê²Ä)¤·¤¿¤Î¤Á¡¢È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç´ðËÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢°¤ÁÉ¼þÊÕ¤Î¤ä¤Þ¤Ê¤ß¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ä¥ß¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¡¼¥¹(ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥:Ìó300km)¤ò½ªÆü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£
½ÉÇñÀè¤Ï¡Ö°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ëÊÌÉÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÈñ¤Ï18Ëü±ß(Ä«¿©2¡¦Ãë¿©2¡¦Í¼¿©1¡¢ÊÌÉÜ¤ÎÍ¼¿©¤Ï³Æ¼«¡¢¼«Í³¹ÔÆ°)¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×in ¿®½£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° in ¿®½£¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤Î³«ºÅÆü¤Ï7·î11Æü¡Á12Æü¡£1Çñ2Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢JR³ýÌî±Ø¤Ë¤ªÃëº¢½¸¹ç(Á÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê/¸½ÃÏÄ¾ÀÜÆþ¤ê²Ä)¤·¤¿¤Î¤Á¡¢È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç´ðËÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿®½£¡¦¼Ö»³¹â¸¶¼þÊÕ¥³¡¼¥¹(Áö¹Ôµ÷Î¥:Ìó140km)¤ò½ªÆü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£
½ÉÇñÀè¤Ï¡Ö¼Ö»³¹â¸¶¥¹¥«¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÈñ¤Ï9Ëü±ß(Ä«¿©¡¦Ãë¿©¡¦Í¼¿©³Æ1²ó)¡£
¤¤¤º¤ì¤âÊç½¸Äê°÷¤Ï10Ì¾¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤ÏMT-25¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£¤Ê¤ª¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¼Ô¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨»²²ÃÈñ¤Ï¡¢½ÉÇñÈñ¡¦¿©»ö¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×
¡ÖYRA¥ä¥Þ¥Ï ¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ï¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½é¿´¼Ô¤äµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜÁàºî¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¾è¼Ö¤Ø¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×in °¤ÁÉ
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° in °¤ÁÉ¡×¤Î³«ºÅÆü¤Ï5·î15Æü¡Á17Æü¡£2Çñ3Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢JRÈî¸åÂçÄÅ±Ø¤Þ¤¿¤Ï·§ËÜ¶õ¹Á¤Ë¤ªÃëº¢½¸¹ç(Á÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê/¸½ÃÏÄ¾ÀÜÆþ¤ê²Ä)¤·¤¿¤Î¤Á¡¢È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç´ðËÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢°¤ÁÉ¼þÊÕ¤Î¤ä¤Þ¤Ê¤ß¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ä¥ß¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¡¼¥¹(ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥:Ìó300km)¤ò½ªÆü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£
½ÉÇñÀè¤Ï¡Ö°¤ÁÉ¥Õ¥¡¡¼¥à¥é¥ó¥É¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ëÊÌÉÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÈñ¤Ï18Ëü±ß(Ä«¿©2¡¦Ãë¿©2¡¦Í¼¿©1¡¢ÊÌÉÜ¤ÎÍ¼¿©¤Ï³Æ¼«¡¢¼«Í³¹ÔÆ°)¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×in ¿®½£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° in ¿®½£¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤Î³«ºÅÆü¤Ï7·î11Æü¡Á12Æü¡£1Çñ2Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢JR³ýÌî±Ø¤Ë¤ªÃëº¢½¸¹ç(Á÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê/¸½ÃÏÄ¾ÀÜÆþ¤ê²Ä)¤·¤¿¤Î¤Á¡¢È¾Æü¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ç´ðËÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿®½£¡¦¼Ö»³¹â¸¶¼þÊÕ¥³¡¼¥¹(Áö¹Ôµ÷Î¥:Ìó140km)¤ò½ªÆü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£
½ÉÇñÀè¤Ï¡Ö¼Ö»³¹â¸¶¥¹¥«¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÈñ¤Ï9Ëü±ß(Ä«¿©¡¦Ãë¿©¡¦Í¼¿©³Æ1²ó)¡£
¤¤¤º¤ì¤âÊç½¸Äê°÷¤Ï10Ì¾¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤ÏMT-25¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£¤Ê¤ª¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥Ð¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¼Ô¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨»²²ÃÈñ¤Ï¡¢½ÉÇñÈñ¡¦¿©»ö¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡£