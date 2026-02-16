¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¡Ö»Ï¤á¤ë¤Ù¤¡×¡¡»øJ¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯ºÎÍÑ¤·¤¿ÂÐºö¡Ä¾¾°æ½¨´î»á¤«¤é¤â¡È¶â¸À¡É
WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡ÖCÁÈ¡×¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÂÐÀï¹ñÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£3·î¤ËWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎµÜºê¹ç½É¡Êº£·î14Æü-24Æü¡Ë¤Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤â14¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¤ÇË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£MLB¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÂÐÀï¹ñÂÐºö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤òÂ«¤Í¤ëµÈ¸«°ìµ¯Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤ÏWBC¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤«¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÍÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¼óÇ¾¿Ø¤¬¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÈ¸«¥³¡¼¥Á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤ÎWBC¤ÇÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤È¤Î¡Ö1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ð¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖDÁÈ¡×¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤«¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖBÁÈ¡×¤ÎÊÆ¹ñ¡¢¡ÖAÁÈ¡×¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÈ¾¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Àê¤á¤ë¶¯¹ë¡£¤½¤³¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ä¾¾°æ»á¤Î·Ð¸³¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÁê¼ê¹ñ¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤¬ÉÝ¤¤¤È¤«¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖMLBÁ´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤È¤«¡¢ÊÌ¤Îµå¤Ï¤É¤¦¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ä¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¹ç½ÉÆþ¤êÄ¾¸å¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤ËÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÁê¼êÂÇ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸å¡¹¡¢¶¯²½»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤òËÜÈÖÁ°¤Ë°ìµ¤¤ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÁá¤á¤ËÆþ¤ì»Ï¤á¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¾°æ»á¤Ë¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ¹¤ä·¹¸þ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê³°Ìî¼ê¡Ë¤¬¼ã¼ê»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤«¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ»á¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¡Ê62ËÜ¡á2022Ç¯¡Ë¤ÎÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢º£²ó¤ÎWBC¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¼ã¼ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Îº¢¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢»þ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¡¢²¾¤Ë¾¾°æ¤µ¤ó¤ËÂÐºö¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¼åÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ä¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î2023Ç¯WBCÆ±ÍÍ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤È»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤Û¤ÉÃí°Õ¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë