NCT¡¦aespa¡¦RIIZE¤éÁí½Ð±é¡ªÁÏÎ©30¼þÇ¯µÇ°¡ÖSMTOWN LIVE¡×¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç4»þ´ÖÄ¶¤Î¹ë²Ú¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢SM¡Ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸ø±é¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSMTOWN LIVE¡×¤¬¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
SM¤ÏÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯1·î¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥Ã¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÖSMTOWN 2025 in TOKYO¡×¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë
30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¾å¤²¤¿²»³ÚÅª¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤òÌÖÍå¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¤Ï¡¢SM¤ÎÁÏÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ï¥¿¥¤ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥é¥¸¥ã¥Þ¥ó¥¬¥é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ò¥ç¥è¥ó¡¢SHINee¤Î¥ß¥ó¥Û¡¢EXO¡¢Red Velvet¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¢¥¹¥ë¥®¡¢¥¸¥ç¥¤¡Ë¡¢NCT 127¡¢NCT DREAM¡¢WayV¡¢aespa¡¢RIIZE¡¢NCT WISH¡¢Hearts2Hearts¡¢XngHan&Xoul¡¢SMTR25¤é¤¬½¸·ë¡£4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¸ø±é¤ÏHearts2Hearts¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡ØFOCUS¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢EXO¡ØCrown¡Ù¡¢Red Velvet¡ØRed Flavor¡Ù¡¢NCT 127¡ØFact Check¡Ù¡¢NCT DREAM¡ØBeat It Up¡Ù¡¢WayV¡ØEternal White¡Ù¡¢aespa¡ØRich Man¡Ù¡¢RIIZE¡ØFame¡Ù¡¢NCT WISH¡Øpoppop¡Ù¤Ê¤É¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥ç¥è¥ó¤Î¡ØRetro Romance¡Ù¡¢¥ß¥ó¥Û¤Î¡ØTEMPO¡Ù¡¢NCT¡¦¥Æ¥è¥ó¤Î¡ØSHALALA¡Ù¡¢NCT¡¦¥æ¥¦¥¿¤Î¡ØOff The Mask¡Ù¡¢NCT¡¦¥Æ¥ó¤Î¡ØSTUNNER¡Ù¡¢XngHan&Xoul¤Î¡ØWaste No Time¡Ù¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥ç¥è¥ó¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¡¢¥¹¥Æ¥é¤Ë¤è¤ë¡ØDESSERT¡Ù¡¢¥Ò¥ç¥è¥ó¤È¥¸¥å¥¦¥ó¤Î¡ØSecond¡Ù¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¡¢¥Æ¥è¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¸¥§¥Î¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØMisfit¡Ù¡¢¥Æ¥è¥ó¡¢¥¸¥§¥Î¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¡¢¥¸¥¼¥ë¤Ë¤è¤ë¡ØZOO¡Ù¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ë¤è¤ë¿·Á¯¤Ê¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£Îý½¬À¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿SMTR25¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¢¥¹¥ë¥®¡¢¥«¥ê¥Ê¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëf(x)¡ØChu~♡¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¥¸¥§¥ß¥ó¡¢¥Á¥½¥ó¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥·¥ª¥ó¤Ë¤è¤ëSaja Boys¡ØSoda Pop¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤âºÆ¤ÓÈäÏª¤µ¤ì¡¢¡ÖSMTOWN LIVE¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢¡ØHope from KWANGYA¡Ù¤òÂç¹ç¾§¡£´ÑµÒ¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¿¿¿´¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ð¥Ê¡¼¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤È¤È¤â¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£