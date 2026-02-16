CORTIS¡¢K-POP½é¤Î²÷µó¡ª¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡¡ÊÆ¸½ÃÏ¤âÇ®¤¤È¿±þ
CORTIS¤¬¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖÁ´ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡ÊNBA¡Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
CORTIS¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥¶¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026 ¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º® NBA ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¦¥²¡¼¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¡ÛCORTIS¡¢NBA1Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¼ç¿Í¸ø¤Ë
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢NBA¤ÎOBÁª¼ê¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡¢¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¡¼¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡¢NBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼çÍ×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì¤Ä¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»Ë¾å¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
CORTIS¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿K‑POP¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ØGO!¡Ù¤È¡ØFaSHioN¡Ù¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¾¸°®ÎÏ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢¥µ¥Ó¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¦´ÑµÒ¤Î»Ñ¤â³Æ½ê¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¤¤¡£CORTIS¤ÏÁ°Æü¤Î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNBA Crossover¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£Æ±¸ø±é¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢¿Í¼ï¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£NBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤âCORTIS¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡ÖCORTIS¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¾ðÇ®¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£´ûÂ¸¤ÎK-POP¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CORTIS¤Ï¡¢NBA¤ò¹Êó¤¹¤ë¡ÖFriends of the NBA¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÂÐ¥À¥é¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ²òÀâ¼Ô¤¬¡Öº£°ìÈÖ¹¥¤¤ÊK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÏCORTIS¤À¡£º£Æü¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄ¾ÀÜ¸«¤¿½Ö´Ö¡¢½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£