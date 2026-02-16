´Ú¹ñ¤¬´üÂÔ¤·¤¿µ¢²½Áª¼ê¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç55°Ì¤ËÄÀ¤à¸·¤·¤¤·ë²Ì¡Ä¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤«¤é°ìÅ¾
´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿µ¢²½Áª¼ê¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¥¨¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥Ö¥Ð¥¯¥â¥ï¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó½÷»Ò10kmÄÉ¤¤È´¤¤Ç55°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤À¤±Ãæ¹ñ¿Í¡©¡×¡È¥â¥Ç¥ëÁª¼ê¡ÉÃ«°¦Î¿
¥¢¥Ö¥Ð¥¯¥â¥ï¤Ï2·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¼ïÌÜ¤Ç¡¢5Ê¬33ÉÃ0¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢´°Áö¤·¤¿58¿ÍÃæ55°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½÷»Ò15km¸Ä¿Í¤Ç63°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ö¥Ð¥¯¥â¥ï¤Ï¡¢7.5km¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç58°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¤Ï¡¢Éú¼Í¤ÈÎ©¼Í¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1È¯¤º¤Ä³°¤¹¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥Ö¥Ð¥¯¥â¥ï¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶â¥á¥À¥ë¤Ï30Ê¬11ÉÃ8¤òµÏ¿¤·¤¿¥ê¥µ¡¦¥Ó¥È¥Ã¥Ä¥£¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬³ÍÆÀ¡£2°Ì¤Ï¥Þ¥ì¥ó¡¦¥·¥ë¥±¡¼¥Ç¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢30Ê¬40ÉÃ60¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¥¹¥Ó¡¦¥ß¥ó¥¥Í¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢30Ê¬46ÉÃ10¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£