¡Ú¶¯À©ÁýÎÌ¡Û¥¹¥Æ¡¼¥­Íê¤á¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡Ö¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥­100g¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥­¡×¤¬11¼þÇ¯´¶¼Õº×

¥¹¥Æ¡¼¥¿©Æ²¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê½Ë¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢11¼þÇ¯´¶¼Õº×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏÂè»°ÃÆ¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÃ±ÉÊ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÍøÍÑ¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢¶¯À©Åª¤Ë¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥100¥°¥é¥à¤¬ÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø¼°X¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£ÃêÁª¤Ç29Ì¾¤Ë¡¢¿©»ö·ô3,000Ê¬¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¼Â»ÜÆü
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦ÆâÍÆ
¥¹¥Æ¡¼¥¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥100¥°¥é¥à¶¯À©ÁýÎÌ
¡¦ÂÐ¾Ý
23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÍèÅ¹¼ÔÁ´°÷
¢¨Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡Ú¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¸ø¼°X¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡Û
11¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¸ø¼°X¤Ë¤ÆSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£2·î13Æü¤«¤é2·î23Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç29Ì¾¤Ë3,000±ßÊ¬¤Î¿©»ö·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö#¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï11¼þÇ¯¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤Î¿©»ö¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë