ËÙÅç¹Ô¿¿¤¬¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¶ä¡¡£Î£È£ËÈÖÁÈ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£´¡¦£¹¡ó¡ªÂç¶âÀ±¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ï£±£²¡¦£¸¡ó
¡¡£±£µÆü¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê£²£°£²£¶¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡Ê¸á¸å£·»þÈ¾¡Ë¤¬¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ£±£´¡¦£¹¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï£¹¡¦£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤òÊüÁ÷¡£¸ÞÎØ¤Ç½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥°¥ë¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£´Æü¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò£±¼¡¥ê¡¼¥°¡¦ÆüËÜ¡ß¥¹¥¤¥¹¡×¡Ê¸á¸å£·»þÈ¾¡Ë¤ÏÀ¤ÂÓ£±£²¡¦£¸¡ó¡¢¸Ä¿Í£·¡¦£¸¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£