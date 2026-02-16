¡ÖRG 1/48 AV-98Plus¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó¤¬¸ø³«¡£¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¥«¥Î¥ó¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯³ÊÇ¼¥®¥ß¥Ã¥¯ÅëºÜ
¡ÚRG 1/48 AV-98Plus¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¡Û 6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§6,050±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢1/48¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖRG 1/48 AV-98Plus¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,050±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー EZY¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖAV-98Plus¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÅ¸³«¤ä¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¥«¥Î¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î³ÊÇ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RG´ð½à¤Ç¤ÎÆâÉô¥Õ¥ìー¥à¤òÈ÷¤¨¤ëÂ¾¡¢¥·¥ë¥ÐーÉô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥°¥í¥¹¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬Éôº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡¢¹øÉô¥¦¥¤¥ó¥Áº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥åー¥Ö¤È¥êー¥ÉÀþ¡¢¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥«ー¥ë¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)HEADGEAR (C)µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー EZYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ