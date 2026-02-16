¡ÔÉ×ÉØ¤Ç»£¤Ã¤¿Áê¹ç»±»Ñ¡ÕÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤ÎºÇ°¦¤ÎºÊ¤¬µÞÀÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¡ÖÉ×¤Ï¸µµ¤¤Ç»¶Êâ¤ò¡Ä¡×ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿É½ÉñÂæµî¤Ã¤Æ3Ç¯¤ÎÈÕÇ¯
¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¤Ê¤É·ÚÌ¯¤Ê±éµ»¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¡ÊµýÇ¯77¡Ë¤ÎºÊ¡¦ÏÂ»ÞÉ×¿Í¤¬2024Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£À¸Á°¡¢»äÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿®¾ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ÏºÊ¤È´ó¤êÅº¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ×¡¦ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±«¤ÎÃæ¡¢ºÊ¤ÎÏÂ»Þ¤µ¤ó¤ÈÁê¹ç»±¤ò¤µ¤·¤ÆÈù¾Ð¤àÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¡£Â¾¡¢¤ªÀµ·î¤Ë²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë¡¢¼ã¤Æü¤ÎÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ê¤É
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÎøÊª¸ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌ²¶¸»ÍÏº The Final¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òºÇ¸å¤ËÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤¬¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¼«¿È¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìò¼Ô¶È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÏÂ»Þ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÂ»Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÂ¼É×ºÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¿·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÏÂ»Þ¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ1970Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ²ñ¤Ç¼°¤³¤½µó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì¿ÍÌ¼¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ë»¤Ê»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±üÍÍ¤ÏÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢É×ÉØ¤Ç¶á½ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¤´É×ÉØ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯4·î¤Ë¿´ÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£48Ç¯´Ö¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤âÏÂ»Þ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Äï¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼Î¼¡Ê79¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷Ë¼Æ±»Î¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀµÏÂ·»µ®¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë3¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¡Ø¸µµ¤¤Ç»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢2»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È·»µ®¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ØÃ¯¤Î·»µ®¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡£¡Ø¤É¤¦¡¢ÂÎÄ´¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Å»ö°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯"ÏÂ»Þ¤µ¤ó¤ÎÉ×"¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀµÏÂ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï1993Ç¯¤Ë92ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉþÁõ¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤ê¡¢ÏÂ»Þ¤µ¤ó¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Éþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¡»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢»±¤òº¹¤·¤Æ±üÍÍ¤È°ì½ï¤ËÈù¾Ð¤à¼Ì¿¿¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡À¸Á°¤Ë·ú¤Æ¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤ªÊè¤Ç¡¢É×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£