¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë½÷À¤¬¿®¼Ô¤ÎÃËÀ2¿Í¡¢A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¡¢Æþ¿å¼«»¦¤µ¤»¤¿--¤½¤ó¤ÊÉÔ²Ä²ò¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£¼«»¦¶µº¶¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«¾ÎÀê¤¤»Õ¡¦ßÀÅÄ½Ê·ÃÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤È¤Ê¤ëÂè2²ó¸øÈ½¤¬¡¢2·î6Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
【写真を見る】「信者の前で生交を見せつけていた」送検される桜田被告。2008年当時に開設していた「異様すぎるホームページ」
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶¦ÈÈ¤È¤·¤ÆßÀÅÄÈï¹ð¤ÈÆ±»þ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂìÃ«Æà¿¥¡Ê¤Ê¤Ý¤ê¡ËÈï¹ð¡¢»ûºêº´ÏÂ»ÒÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤¬¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¤Ç¤¢¤ëßÀÅÄÈï¹ð¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢°ÛÍÍ¤Ê»ö·ï¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ¾Ì¾¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Î¼çÄ¥¤Ï²áµî¤Îµ»ö¤Ç¤â¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎËÜ´Ý¤È¤Ê¤ëßÀÅÄÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¡£Æ±Èï¹ð¤Ï¼«»¦¶µº¶¤Ê¤É¤Îµ¯ÁÊ»ö¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³°·ÁÅª¤Ê»ö¼Â¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Î¿Í³Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë"ÁÏÂ¤¼ç¡Ê=Éã¡Ë"¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤µ¤ì¤¿¿´¿ÀÁÓ¼º¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë--ËµÄ°¤·¤¿ºÛÈ½¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉáÄÌ»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤é³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤è¡×¤È¶«¤Ö"Éã"
¡¡Æþ¿å¼«»¦¤òÌóÂ«¤·¤¿ßÀÅÄÈï¹ð¤ÈÂìÃ«Èï¹ð¡¢A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÏÓ¤Ê¤É¤ò¥³¡¼¥É¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ßÀÅÄÈï¹ð¤¬Â¾¤Î¿®¼Ô¤È¥³¡¼¥É¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂìÃ«Èï¹ð¤Î¼çÄ¥¤È¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢4¿Í¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÂìÃ«Èï¹ð¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ßÀÅÄÈï¹ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶²¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®¤µ¤¤ÇÈ¤Ë¸å¤í¤ØÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬2ÅÙ¤Û¤É¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤¬²¼¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ßÀÅÄÈï¹ð¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÃ¯¤«¤«¤é¤«Æ¬¤ò¿åÌÌ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂìÃ«Èï¹ð¤Ï¡¢¡ÖßÀÅÄÈï¹ð¤«¤é¡Ø¶²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸ß¤¤¤ËÄÀ¤á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö¥¨¥í¥Ò¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ÏßÀÅÄÈï¹ð¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄÀ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¬»à¤Ë¿åÌÌ¤Ë´é¤ò¾å¤²¤Æ¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¼¡×¤È¶«¤ó¤À¤Î¤ÏßÀÅÄÈï¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢"Éã"¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¤ä¤á¤í¡¼¡×¤È¤â¶«¤ó¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÅÙµ¯¤¤¿º®Íð¤Ï»ß¤Þ¤º¡¢ÃË½÷¤É¤Á¤é¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·öÁû¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÀ¤ó¤À¤êÉâ¤«¤ó¤À¤ê¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÅ¼ä¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÂìÃ«Èï¹ð¤È2¿Í¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆ°¤¯¤ÈÄÀ¤ß¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÇÈ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´ß¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç±Ë¤°¤è¤¦"Éã"¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂìÃ«Èï¹ð¤Ï¡¢ßÀÅÄÈï¹ð¤¬³¤¤ËÉâ¤«¤Ó¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤é³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤è¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¡¢±Ë¤²¤Ê¤¤ßÀÅÄÈï¹ð¤¬ÂìÃ«Èï¹ð¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿ÃËÀ2¿Í¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë±Ë¤¤¤À¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÈÉã"¤Î²ðºß¤òÄ¶¤¨¤¿½Ö´Ö
¡¡¤½¤Î¸å2¿Í¤Ï¡¢A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤ÎÀ¸»à¤Î³ÎÇ§¤äµßÌ¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢°äÂÎ¤òÉÍÊÕ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï"Éã"¤¬¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¡»¡´±¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
¸¡»¡´±¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢¼«»¦¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²õ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×
ßÀÅÄÈï¹ð¡§¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¸¡»¡´±¡§¡Ö¤½¤ì¤ÏÃæÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ßÀÅÄÈï¹ð¡§¡Ö»ä¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×
¡¡¤Ê¤ªÂìÃ«Èï¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¶¤ËßÀÅÄÈï¹ð¤Ï¥¨¥í¥Ò¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸Ü¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ßÀÅÄÈï¹ð¤«¤éÎ¥¤ì¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¡£
¸¡»¡´±¡§¡ÖÆþ¿å»þ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ßÀÅÄÈï¹ð¡§¡Ö¡Ø¤ä¤á¤Æ¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×
¸¡»¡´±¡§¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢°Õ»×¤¬²ðºß¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
ßÀÅÄÈï¹ð¡§¡ÖÀ¸Â¸ËÜÇ½¤Ç¤¹¡×
¸¡»¡´±¡§¡Ö¼«»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²È¤ò½Ð¤ëºÝ¡¢¤½¤ì¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ßÀÅÄÈï¹ð¡§¡ÖËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢ËÜÇ½¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¸¡»¡´±¡§¡ÖËÜÇ½¤Ê¤é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ßÀÅÄÈï¹ð¡§¡ÖÀ¸ÂÎÈ¿±þ¤ÏÍý¶þ¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¡£À¸¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬Ä¶¤¨¤¿¡×
¡¡¸¡»¡´±¤ÏA¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤ÎµßµÞÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¯Î©¤Áµî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£ßÀÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢ºá°´¶¡¢¸å²ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¼¡×¤È¶«¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¼çÆ³¸¢¤¬"Éã"¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡¢½Ð¤Æ¤³¤¤¤ä¡¼¡ª¡×¤Î¶«¤ÓÀ¼
¡¡¸¡»¡´±¤ÏßÀÅÄÈï¹ð¤ÎË¡Äî¤Ç¤Î¾Ú¸À¤ÎÀ°¹çÀ¤ÎÌ·½â¤òÆÍ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡»ö·ï¸å¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¿®¼Ô´Ö¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ßÀÅÄÈï¹ð¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¡ÖA¡¢B¤ÏÃé¼Â¤Ë¤ä¤ê¤è¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°»ä¤Î»ØÎá¤Ë½¾¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Ï´Ø¤ï¤é¤º¡¢2¿Í¤Ë¤Î¤ß¼«»¦¤Î»ØÎá¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤â"Éã"¤¬¾¡¼ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ç¤Ï¡¢4¿Í²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î½çÈÖ¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉßÀÅÄÈï¹ð¤¬¶¡½Ò¤·¤¿ÆâÍÆ¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ý»²¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥³¡¼¥É¤Ï2ËÜ¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ßÀÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÄ´½ñ¤ÏÍ¶Æ³¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¼¤µ¤ì¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Î¼èÄ´¤Ù¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ´Åö¤Î·Ù»¡¤ÎÊý¤¬ÊªÀ¨¤¯¶²¤¤Êý¤Ç¡£¡ØÁÏÂ¤¼ç¡¢½Ð¤Æ¤³¤¤¤ä¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶¼¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢Ë¡Äî¤Ç¤Î¶¡½Ò¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊÛ¸î¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡ÖºÛÈ½¤ÇºÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â"Éã"¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÑÍºá¤È»×¤¦¡×¡¢A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¡×¡Ö2¿Í¤Î°Õ¿Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡2·îÃæ¤Ë»Ä¤ê¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶²¤é¤¯¤½¤Î¸å¤ËÁèÅÀ¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢ßÀÅÄÈï¹ð¤¬ÈÝÇ§¤¹¤ë³Æ»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¿Í½ÐÄî¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëºÛÈ½¿³Íý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
◎取材・文/普通(裁判ライター)