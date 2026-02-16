¡Ø¤â¤¦ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦½ñ¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ù¹Êó¼Ö¤Çe-Tax¤ÎÍøÍÑ¸Æ¤Ó¤«¤±
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢e-Tax¤ÎÍøÍÑ¤äÁá´üÄó½Ð¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Êó¼Ö¤¬»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Ê¤É¤ò½ä²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿e-Tax¤ÎÍøÍÑ¤ò¹¤¯PR¤·¤è¤¦¤È13Æü¡¢ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»ÍÆü»ÔÀÄ¿§¿½¹ð²ñ¤Î²ñ°÷¤È»ÍÆü»ÔÀÇÌ³½ð¤Î¿¦°÷¤é¤¬¹Êó¼Ö¤Î½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÀÇ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤Ëe-Tax¤ò»È¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç7³ä°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÍÆü»ÔÀÇÌ³½ð¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ëe-Tax¤Î³èÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÆü»ÔÀÄ¿§¿½¹ð²ñ¤ÎÈÓÅçËþÆÁ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¤â¤¦ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦½ñ¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ù¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿ÊÀë¸À¤È¤·¤ÆÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Â¿¤¯¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢2·î16Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£