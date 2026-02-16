¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¤ÎÃí°Õ¤Ç¡×¡¡Ç¯¶â»ÙµëÆü¤Ë³¹Æ¬³èÆ°
2·î13Æü¤Ï2026Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¤Ç¤¹¡£»°½Å¸©·¬Ì¾»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ï2026Ç¯½é¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·¬Ì¾ÃÏ°èÀ¸³è°ÂÁ´¶¨²ñ¤È·¬Ì¾·Ù»¡½ð¤¬ATM¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î½÷À¿¦°÷¤é¤¬ATM¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¡¢º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤ä¥Ë¥»·Ù»¡´±¤ËÃí°Õ¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï487·ï¡¢Ìó18²¯3690Ëü±ß¡¢¤Þ¤¿SNS·¿Åê»ñº¾µ½¡¦SNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï362·ï¡¢Ìó34²¯3330Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¤ÎÃí°Õ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Êº¾µ½¤Ë¤Ï¡Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£