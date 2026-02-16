»°½Å¸©Æâ¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¡¡Ãî»õ¤Î³ä¹ç¹â¤¤·¹¸þ¡¡³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº
Á´¹ñ¤Î³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»°½Å¸©¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ëÎÏ¤¬ÎÉ¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ãî»õ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤¬»ØÄê¤¹¤ë¸©Æâ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ157¹»¡¢Ìó17Ëü4000¿Í¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ò¹¯¾õÂÖÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ëÎÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Íç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï11ºÐ¤Ç52.0%¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï5ºÐ¤Ç22.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãß¤Î¤¦¾É¤ä²ÖÊ´¾É¤ò´Þ¤à¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ãî»õ¤Ï14ºÐ°Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÇ¯Îð¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢Ãî»õ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
À¸²Ö,
»ûÅÄ²°,
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî,
Åìµþ,
¿À»ö