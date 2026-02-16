¡Ú¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒSL¡Û¥È¥Ã¥È¥Ê¥àÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡¡°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ´Þ¤à1G1A¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÎÓãÏÇ·¹á¤Ï·è¾¡ÅÀ¡ª
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤¬15Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê2¿Í¤ËÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÏFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¸åÈ¾41Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥éÀï¤Çº£Åß¤Î°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£1·î4Æü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿21ºÐ¤Ï¡¢4¡½2¤Î¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ë±¦¤«¤é1ÂÐ1¤È¤Ê¤Ã¤¿GK¤ÎÆ°¤¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¡£É¨¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£Æ±37Ê¬¤Ë¤â¥Á¡¼¥à6ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡DF¸Å²ìÅã»Ò¤â¸åÈ¾41Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢»î¹ç¤Ï7¡½3¤È¹ç¤ï¤»¤Æ10ÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç²÷¾¡¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤Ç¤ÏFWÅÚÊýËãÜ¿¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç¤ÏMFÎÓãÏÇ·¹á¤¬1¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Çº£µ¨4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Á°È¾8Ê¬¡¢MFÌâÌÚ·ë²Ö¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¦¤ÎÌ£Êý¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÎÓ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æº¸Â¤Ç24Ç¯²Æ¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖHitting¡¡the¡¡back¡¡of¡¡the¡¡net¡¡in¡¡front¡¡of¡¡the¡¡Gwladys¡ª¡×¤ÈÇ®¶¸Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ëËÜµòÃÏ¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡DFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤âÎÓ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢MFÌâÌÚ¤Ï¸åÈ¾45Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤ÏDF±óÆ£Í¥¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢FW¿¢ÌÚÍý»Ò¤¬¸åÈ¾42Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡£¹ç·×5¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
