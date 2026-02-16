»ÍÆü»Ô»Ô¤¬¸åÈ¾9¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ø¡¡2Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡¡Èþ¤·¹ñ»°½Å»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ
»°½Å¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ô¡¦Ä®¤¬»²²Ã¤·ÄÅ»Ô¤«¤é°ËÀª»Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìËÜ¤Î¥¿¥¹¥¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÖÂè19²óÈþ¤·¹ñ»°½Å»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡×¤¬15Æü³«¤«¤ì¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤¬2Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¸©Æâ29¤Î»ÔÄ®¤È¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã7¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ36¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À²¤ì¤ÆÀä¹¥¤Î±ØÅÁÆüÏÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÅ»Ô¤Î»°½Å¸©Ä£Á°¡¢°ì¸«ÃÎ»ö¤Î¹æË¤¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï1¶è¡¢2¶è¤È¤â¤Ë¸ÖÌîÄ®¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î3¶è¤Ç¾¾ºå»Ô¤ÎÂ¼ÅÄÂçÌ´Áª¼ê¤¬¶è´Ö¿·¤ÎÎÏÁö¤ò¸«¤»¡¢ÀèÆ¬¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¤Î4¶è¤Ç·¬Ì¾»Ô¤Î¾®Àî¿¿À¸Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤ì¤â¶è´Ö¿·¤Î²÷Áö¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦·¬Ì¾»Ô¤Ç¤¹¤¬Ãæ³ØÀ¸½÷»Ò¤Î8¶è¤Ç¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÀ§»Þ°¦¹áÁª¼ê¤ÎÌÔÄÉ¤ò¼õ¤±¡¢9¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò»ÍÆü»Ô»Ô¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª10¶è¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¡¢Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î¡¢ÃæÂ¼¾¢¸ãÁª¼ê¤¬´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¡¢4²óÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä®¤ÎÉô¤ÏºÇ½ª10¶è¤ÇÀî±ÛÄ®¤òµÕÅ¾¤·¤¿¸ÖÌîÄ®¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£