Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ®Àï¡¡U11¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ·è¾¡¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬15Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JAÁ´ÇÀ¤ß¤¨¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢º£·î8Æü¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿8¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¡¢½÷»Ò¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Àè½µ¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢15Æü¤Ï²¹¤«¤¤Æü¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Ï3·î29Æü¤Ë´ôÉì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£