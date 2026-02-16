¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ç±¿Å¾µ»½Ñ¶¥¤¦Âç²ñ¤Ë8ºÐ¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼½¸·ë
¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÔ»ÔÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦e¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖGRANTURISMO¡×¤ÎÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Îë¼¯F1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥êÃÏ°è³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÄÅ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¡¢»°½Å¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢e¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»°½Å¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀî´îÅÄ²íÂ§Éû¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÁª¼ê¤ä´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ïe¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢¤³¤³Îë¼¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ê¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ê¤É¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÉôÌç¡×¤È¡¢¸©Æâ¤Î8¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥¢¥ê¡¼¥°ÉôÌç¡×¤Î2ÉôÌç¤Ç³«¤«¤ì¡¢8ºÐ¤«¤é50ºÐÂå¤Þ¤Ç¤Î23¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤ÇºÆ¸½¤·¤¿À¤³¦¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤ò¹ª¤ß¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤ÇÁö¤êÈ´¤±¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£