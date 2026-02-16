¡ÖÂÀÍÛ¸÷¤ÇÅÅµ¤Âå¥¼¥í¡ª¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¡ÄÀ¯¼£È½ÃÇ¥ß¥¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È°ÅÌö¤¹¤ë´ë¶È¡¢¥Ä¥±¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ëÆüËÜ¹ñÌ±
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÅÅµ¤Âå¤ò¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¾å¾º¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÃæ¡¢ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê´Å¤¤ÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÉáµÚ¤¹¤ì¤ÐÅÅµ¤Âå¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¯¼£²È¤¬·öÅÁ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ÏµÕ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¬¥½ー¥éー¤ÎÍð³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥ÍÌÜÅö¤Æ¤ÎÌµÃá½ø¤ÊÍð³«È¯¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¸µ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤²¡ª¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×Æ³Æþ»þ¡¢´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊªºâ³¦¿Í
£²¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸Á°¤«¤éÅÅµ¤Âå¤ÏÇ¯3Ëü±ß¶á¤¯¾å¾º
¡ÖÃßÅÅÃÓ¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÅµ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
£±·î¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¤È¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÀëÅÁ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É³Æ¼ïSNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¡¢Á´¤Æ¤Î²ÈÄí¤Ø¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤Î£°±ß²½¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î1¤«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÊ¿¶Ñ1Ëü2008±ß¤Ç¡¢Ç¯14Ëü4092±ß¡£
À¯ÉÜ¤¬¸÷Ç®Èñ¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸Á°¤«¤éÇ¯´Ö¤Ç3Ëü±ß¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤É¥Þ¥¯¥íÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Ä¾ÀÜÅª¤ÊÄË¤ß¤È¤·¤Æ»ÔÌ±¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆ¥¨¥Í¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2012Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅÂ¥¿ÊÉê²Ý¶â¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
Åö»þ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤Þ¤º¤µ¤ÇµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ûÄ¾¿Í¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬À¯¼£ÅªÈ½ÃÇ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¡£
Â¹»á¤Ï¡Ö¥³ー¥Òー£±ÇÕÊ¬¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¡¢Â¸µ¤ÎÉê²Ý¶â¤ÏÉ¸½à²ÈÄí¤Ç·î³Û1194±ß¤È¡¢Æ³ÆþÅö½é¤«¤é18ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³ー¥Òー£±ÇÕ¤É¤³¤í¤«¡¢¤¤¤Þ¤äÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¾å¾ºÊ¬¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö1Ëü4000±ß¤ÏºÆ¥¨¥Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤³¤½¤¬½ô°¤Î¸µ¶§¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸¶È¯¤ò»ß¤á¤ÆºÆ¥¨¥Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤ÐÅÅµ¤Âå¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ó¤ËÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ºÆ¥¨¥Í¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±¤Î²û¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ëÍ×°ø¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤
¤â¤Ï¤äÆüËÜ¹ñÌ±¤Î²û¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÆ¥¨¥Í¡£
¤Ê¤¼¡¢ÌÜÏÀ¸«ÄÌ¤ê¤ËÅÅµ¤Âå¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¹â¤¹¤®¤¿Çã¼è²Á³Ê¤À¡£
2012Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤ÏkWh¤¢¤¿¤ê42±ß¡£Åö»þ¤Î¥ìー¥È¤Ç¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë²¤½£¤Î2～4ÇÜÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¸¶È¯¤ËÂå¤ï¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¾ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ËÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÄË¤ß¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²â¤¬´Ø¤ä·ÐºÑ³¦¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢À¯¼£¼çÆ³¤Ç¶¯°ú¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ò20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇã¤¤¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ö¹âÍø²ó¤ê°Æ·ï¡×¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÀÅ²¬¸©¤Î»ÙÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿A»á¤Ï¡ÖËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÂÀÍÛ¸÷Åê»ñ¤ÎÍ»»ñ¤òµá¤á¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÅ²¬¸©¤ÏÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛ¸÷Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³¿þ¤Ë¥á¥¬¥½ー¥éー¤¬ÎÓÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä´ë¶È¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥íー¥«ー¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÅÚÃÏ¤ò²¡¤µ¤¨¡¢Âç´ë¶È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Í¾ÝÌµ¾Ý¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿ÍðÀï¾õÂÖ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¾ìÀ×ÃÏ¤ä¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ê¤É¤ÎÍ·µÙÃÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎÍýÇ°¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇÌÜÀè¤ÎÍø±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»³ÎÓ¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¡¢»³¿þ¤Ë¥á¥¬¥½ー¥éー¤¬ÎÓÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«µëÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³Æþ¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆ¥¨¥Í¤ÏÀ¯¼£¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤È°ÅÌö¤¹¤ë´ë¶È¡¢¸¶È¯Áþ¤·¤ÇÊÐ¤Ã¤¿ÊóÆ»¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤¿¤³¤È¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¥Ð¥Ö¥ë¾õÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ÔÀ¯¤Î°Õ¸þ¤äË¡Îá¤¹¤éÌµ»ë¤·¤Æ³«È¯¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¶üÏ©¼¾¸¶¤ä³ûÀî¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ªÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÍð³«È¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Î¡¢½»Âð¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅÅµ¤Âå¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÂÀÍÛ¸÷¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢¼«¤é¤¬¾ÃÈñ¤¹¤ëÅÅµ¤¤ò¼«¤é¤Î²°º¬¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤·¡¢Í¾¾êÊ¬¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥ー¥à¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡ÖÂÀÍÛ¸÷¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¿ÃÏ¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÂçÎÌ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥¬¥½ー¥éー¤ËÈæ¤Ù¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤ÏÂ¾ì¤òÁÈ¤ó¤Ç²°º¬¤ËÅÐ¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÃÖ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¡£
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î²á¾êÀ¸»º¤Ë¤è¤ê°Â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹©»öÉôÊ¬¤Ï¤à¤·¤íºòº£¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹½Â¤Åª¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤À¡£
²ÈÄíÍÑ¤ÎÂÀÍÛ¸÷»ö¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢³ÚÅ·¤¬2012Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥½ー¥éー¡×¤ÎºÃÀÞ¤¬Êª¸ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î»°ÌÚÃ«¼ÒÄ¹¤¬¼Â²È¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬300Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ãæ´Ö»ö¶È¼Ô¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ö½é´üÅê»ñ¤ò100Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ò°Â¤¯Ä´Ã£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀßÃÖ¹©»ö¤Î¹©Äø¤Ï¸úÎ¨²½¤Ç¤¤º¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»ö¶È¤Ï¤ï¤º¤«£³Ç¯¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤«¤é¿·ÃÛ½»Âð¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖµÁÌ³²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½áÂô¤ÊºâÀ¯¤Ë¤è¤ëÊä½õ¶â¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï40Ëü～50Ëü±ßÄøÅÙ¡£µ¬ÌÏ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô½½Ëü±ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤ì¤ËÃßÅÅÃÓ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢200Ëü～300Ëü±ß°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¡Ä
Çã¼è²Á³Ê¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¡¢½Â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï1kWh¤¢¤¿¤ê42±ß¤Ç10Ç¯´ÖÇã¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Èµ¬ÌÏ¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ï1kWh¤¢¤¿¤ê24±ß¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï4Ç¯¸ÂÄê¡£5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï8.3±ß¤ÈÌó3Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ý±×À¤Ï¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅÅµ¤¤òºî¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ÈÄíÍÑ¤Î¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤µ¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÇäÅÅ¤Ç¤Î¼ý±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÃæ¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ò·ÏÅý¤«¤é¼«²È¾ÃÈñ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤Ï½é´üÈñÍÑ£°±ß¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯·Á¼°¤ÇÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¨¥³¥¥åー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¸÷Ç®Èñ¤ò27¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå0±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¹â¤¤¡Ö¥Ä¥±¡×¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë
ËÁÆ¬¤Î´ë¶È¤Ï20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤ÎÄê¤á¤¿¸ÇÄêÇã¼è²Á³Ê¤è¤ê¤â¹â¤¯Çã¼è¤ë¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇã¼è²Á³Ê¤Ï20Ç¯¤Ç¤Ê¤é¤¹¤È10±ßÂæ¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤äÃßÅÅÃÓ¤Î¤¿¤á¤Î½é´üÅê»ñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ð¥Ö¥ë¤Ï´û¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÏÄ¤ß¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯ÊÀ³²¤À¡£¿ÌºÒ¸å¡¢²¾¤Ë¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»ÂðÍÑ¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤ò¼ê¸ü¤¯Êä½õ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤ÎµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î¡ÖÅÅµ¤Âå¥¼¥í¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢°ìÅÙ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Éê²Ý¶âÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¹â¤¤¡Ö¥Ä¥±¡×¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
