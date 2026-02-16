¾Þ¶âÁí³Û30²¯±ß¡¢V¾Þ¶â5.5²¯±ß¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Èµ×¾ïÎÃ¤Ï8°Ì¤Ç¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¡©
¡ãAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡þ15Æü¡þ¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê6989¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡äÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏÇ¯´Ö8»î¹ç¡£Ì¾Ìç¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ¤Ï¤½¤Î½éÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌ¯µ»¡ª µ×¾ïÎÃ¤Î²ÚÎï¤Ê¥Á¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ëÄù¤á
¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯5200Ëü±ß¡Ë¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë360Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4900Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ëÇË³Ê¤Î»î¹ç¡£¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê7¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤Èµ×¾ïÎÃ¤Ï8°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£51Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó7880Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¾»³¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÀËÇÔ¤·¤¿Àè½µ¤Î¡ÖWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ËÂ³¤2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£º£µ¨½Ð¾ì4»î¹ç¤Ç191Ëü7470¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ2²¯9340Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×¾ï¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×2°Ì¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹10°Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ë¡£º£µ¨³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï150Ëü9177¥É¥ë¡ÊÌó2²¯3100Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ËÇ÷¤ë¶â³Û¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÆÃË»ÒAT&T¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¡¢2025Ç¯¤Ë²Ô¤¤¤À¶â³Û¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡ÈºòÇ¯±Û¤¨¡É¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10¤Ç²áµîÍ¥¾¡Âç²ñ¤Ø¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤ë¡×
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¡ãAI¤ÇÊ¬ÀÏ¡ä¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¹âÀºÅÙ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÌ¯µ»¡ª µ×¾ïÎÃ¤Î²ÚÎï¤Ê¥Á¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ëÄù¤á
