¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶¶õÇú¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£±¿Í»àË´¡ÄÄäÀï¹ç°Õ¸å¤Î»à¼Ô¤¬£¶£°£°¿ÍÄ¶¤¨¤ë
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¡á¹ÂÅÄÂó»Î¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£±£µÆü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¶õÇú¤·¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ëºòÇ¯£±£°·î¤ÎÄäÀï¹ç°Õ°Ê¹ß¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï£¶£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ïº£²ó¤Î¶õÇú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ëÄäÀï°ãÈ¿¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï£±£µÆü¡¢Áí±äÄ¹£µ£°£°¥¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Î£³³ä¤ò²òÂÎ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÇ¤Ì³¤ò´°¿ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á´¤ÆÇË²õ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£