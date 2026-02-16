¿¥ÅÄ¿®À®¡ÖËÍ¡¢¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡× ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î¡È¸ø³«Àë¸À¡É¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¡Ö¥À¥á¥À¥á¡ª¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖËÍ¡¢¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¥À¥á¥À¥á¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¥ÅÄ¤¬Àä»¿¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡2·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù#2¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¿³ºº¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿12¿Í¤Ë¤è¤ë3¼¡¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£3¼¡¿³ºº¤Ï3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë1½µ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤é¤ÎÍýÁÛ¤ÎÎøÈ±¤òºî¤ê¾å¤²¤ë²ÝÂê¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸µSKE48¤Î¿û¸¶çýÜ¿¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢100¿ÍÃæ100¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤ëÈ±·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¡£Ã´Åö¥Á¡¼¥à¤Ï¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ü¥Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿û¸¶¤ÎÊÑ¿È¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬100¿ÍÃæ100¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¡Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡Ä¡ÄËÍ¡¢¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ±·¿¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é1¿ÍÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È·Ò¤¬¤ê¤Ç¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¥À¥á¥À¥á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö½÷À»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ø¥¢¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤ÎÎø¤òÈ±¤«¤éµ±¤«¤»¤ë¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ»Õ¡ÉÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¡¦¹âÌÚÂöÌé»á¤ä¡¢BTS¤äaespa¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎK-pop¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥à¥¸¥ó»á¤é¥È¥Ã¥×ÈþÍÆ»Õ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢3·î14Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡Ê¾Þ¶â300Ëü±ßÅù¡Ë¡£FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢ËÜÅÄ¤¬¡ÈÎøÈ±¸«ÆÏ¤±¿Í¡ÊMC¡Ë¡É¤òÌ³¤á¡¢Á´ÏÃ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¡¢Âè2ÏÃ¥²¥¹¥È¤Ë¿¥ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£