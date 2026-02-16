ÊöÎµÂÀ¡¡G1ÅÓÃæµ¢¶¿¤Ç·Ú¤¤Ç¾¿Ì¤È¤¦¤â¡Ä¡ÖÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬°Û¾ïÌµ¤·¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÊöÎµÂÀ¡Ê40¡Ë¤¬16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ç·Ú¤¤Ç¾¿Ì¤È¤¦¤òµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ÇÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤«¤é¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÇG1¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬³«Ëë¡£¥á¥¤¥ó¤Î12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç3ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ËÊö¤¬3¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÇÆâ¤«¤é¶¥¤ê¤«¤±Î¾¼ÔÀÜ¿¨¡£¤³¤Î»þ¤ËÍî¿å¤·¤¿Êö¤ÏÉé½ý¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæµ¢¶¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿Êö¡£¡ÖºòÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·Ú¤¤Ç¾¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬°Û¾ïÌµ¤·¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇËÐÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£