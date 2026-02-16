°ÜÌ±ÁÜºº´±¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤¿½»Ì±¤òË½¹Ôºá¤ÇÁÊÄÉ¡¢µõµ¶È¯³Ð¤Ç¼è¤ê²¼¤²Áê¼¡¤°¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¿®Íê¼ºÄÆ
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÇÛÃ£°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Õ¥ì¡¼¥É¡¦¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤ÏÀè·î¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤ËÊÆ°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ËÈø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
µ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ICE¤ÎÁÜºº´±¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¡¢¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤È¤³¤Î¥Õ¥ê¥ª¡¦¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¸°¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÁÜºº´±¤ËµÓ¤ò·â¤¿¤ì¤¿¡£
¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î7ÆüÁ°¡¢½»Ì±¤Î¥ì¥Í¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬ÁÜºº´±¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¹³µÄ±¿Æ°¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ·Ù»¡¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤â¡¢Ä¾¸å¤Î¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤ä¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¡Ë¤é¤Î¾Ú¸À¤È¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ÏÅö½é¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ç¡¢ÁÜºº´±¤¬È¯Ë¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤È¤â¤¦1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÁÜºº´±¤ò½±·â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤È¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤ÏÁÜºº´±¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Îºá¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½é¤Ëµ¿Ìä¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï»ÊË¡¾Ê¤À¤Ã¤¿¡£»ÊË¡¾Ê¤Ï1·î16Æü¤ËºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
º£·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤È¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊÄÉ¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Ï¢Ë®¸¡»¡¤¬ºÛÈ½½ê¤Ë¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ICE¤Ï¡¢ÁÜºº´±¤¬ÀëÀÀ¤Î²¼¤Ç¡Öµõµ¶¤Î¾Ú¸À¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºICE¶ÉÄ¹¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿ÁÜºº´±2¿Í¤ÏµÙ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î¡Ö¿¿¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£µõµ¶¾Ú¸À¤Ï¾Úµò±ÇÁü¤Î¸¡¾Ú¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÜºº´±2¿Í¤ÏÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ·º»öÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
»ÊË¡¾Ê¤¬¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤È¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊÄÉ¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ICE¤¬2¿Í¤òÁÊÄÉ¤¹¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾Ú¸À¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÅö¤ÊÎÏ¤Î¹Ô»È¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´±¤¬¤½¤ì¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾Ú¸À¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº´±¤Ë¤è¤ëÈ¯Ë¤¤ÎÄ¾¸å¤ËÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤¹¤ë¸«²ò¤¬¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµõµ¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔ´°Á´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤äÊÌ¤Î»ÔÌ±¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò±ÇÁü¤Ï¡¢À¯ÉÜÂ¦¤ÎÅö½é¤Î¼çÄ¥¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥«¥´¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢ÁÜºº´±¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤¿½»Ì±¤Î¥Þ¥ê¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤¬ÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¸¡»¡¤¬ÁÊÄÉ¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£À¯ÉÜÂ¦¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤¬ÁÜºº´±¤Î¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÁÜºº´±¤¬¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤ò½Æ·â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤·¤«¤·ºÛÈ½´±¤Ï¡¢À¯ÉÜÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï·çÍî¤¬¤¢¤ê¡¢¿µ½Å¤Ë°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊÄÉ¤òÂà¤±¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Àè½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Úµò¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾Úµò¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÁÜºº´±¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº´±¤ÏSMS¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤µ¤ó¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿²ó¿ô¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÜºº´±¤Î½Æ·â¤ò¡Ö¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¯Ë¤¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¥¢¥ë¥Û¥ë¥Ê¤µ¤ó¤È¥½¡¼¥µ¥»¥ê¥¹¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ç¤â¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤¬²¿ÅÙ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Ï¤µ¤é¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£