¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁàËÜÌ¿á¤Ï1500m¡¡¤½¤ì¤Ç¤â500m¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÇØ·Ê¡Ä¤·¤«¤âÆ¼³ÍÆÀ¡ª
¡¡ºÇÂç¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡ª¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£±£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£³£·ÉÃ£²£·¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡££±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤¯Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç¡¢ËÜÌ¿¤È¤¹¤ë£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤ËÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤¬£²£°Æü¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡££´ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÌÚ¤ÏºÇ½é¤Î£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁ´ÂÎ£´°Ì¤Î£±£°ÉÃ£´£°¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤â¿¤Ó¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö°ìÈÖ¥ß¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤ò£¹¸Ä¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¤ò´Þ¤à£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¤Ï¡Ö£ô£å£á£í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ê¥Á¡¼¥à¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££³£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ó¤ÊºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ÝÉñ¤µ¤ì¡Ö¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤ËÇ¯Îð¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÊ¿¾»¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤È¤â¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¡£ËÜÌ¿¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡£½êÂ°Àè¤ÎÅß×¢Øæ¾°¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤â¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤¹Ãæ¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Ë¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç²ñ¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë³ê¤ê¤Ë¶á¤¤£³°Ì¤ÎÊý¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤ê¤âËþÂ´¶¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤ØÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÈèÏ«¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ëÁªÂò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹âÌÚ¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤À¤±¤Ç£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ò¶´¤à¤Î¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ØÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£à£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤Ø³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À£±Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£