¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î°Û¿§àÆóÅáÎ®½÷À¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼áÆÈÀêÄ¾·â¡ª¡¡ÊÌ¥¢¥«ÂçÃÀ¼Ì¿¿¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤âÀÖÍç¡¹¹ðÇò
àÊÌ¥¢¥«¥Ì¡¼¥É¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼á¤òÄ¾·â¡ª¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÃæ¡¢£±¿Í¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¶¥µ»³°¤Ç¤âÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê£Ì£È¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¥ê¥¢¥Í¡¦¥¶¥¤¥Õ¥¡¥ë¥È¡Ê£³£µ¡á¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ê¥¨¥ê¡¦¥í¡¼¥º¡×¤ÎÊÌ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Á¡¢¥Ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£À¤³¦¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ì£È¤Î¶¥µ»½ªÎ»¸å¡¢ËÜ¿Í¤òÆÈÀê¼èºà¡£¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥¶¥¤¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï£²£°£±£¸¡Ý£±£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î£×ÇÕ¸Ä¿ÍÁí¹ç£³°Ì¤Ëµ±¤¡¢£±£¹Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤È½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤À¡£àÉû¶Èá¤Ç¤Ï£²£±Ç¯£³·î¹æ¤Î¥É¥¤¥ÄÈÇ¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¥Ì¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢º£Âç²ñÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¹æ¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤¸ÞÎØ¥¹¥¿¡¼£³£°¿Í¡×¤Ç¤â¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤ÇÆ²¡¹¤ÈÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Û¥Ã¥È¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡Ë¤Ç¤Ï£³£²°Ì¡£¤³¤ÎÆü¤Î£Ì£È£±ËÜÌÜ¤Ï£±£±£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£¹°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ËÜÌÜ¤¬£±£°£¹¥á¡¼¥È¥ë¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢·×£²£±£·¡¦£²ÅÀ¡¢£²£³°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö£±ËÜÌÜ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£²ËÜÌÜ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¡Ê£²ËÜÌÜ¤Ï¡Ë¾¯¤·¹â¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈô¤Ù¤º¡¢Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤³£²Æü´Ö¤ÏÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤³¤Î·ë²Ì¤ò¡Ë¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢Î¾¿Æ¤¬¥É¥¤¥Ä¤«¤é±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£µºÐ¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿àÌ¥ÏÇ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼á¡£¼Â¤Ïº£Âç²ñ¤Î³«ËëÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¥¶¥¤¥Õ¥¡¥ë¥È¤òà¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ëá¤Ê¤É¤È¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎàÊÌ¥¢¥«á¤Ç¥Ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¡¢£±£¶Æü»þÅÀ¤ÇÌó£¶¡¦£µËü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËËÜ¿Í¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÏ¸µ¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çµ¼Ô¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥½¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë¤ä¤ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂ³¤±¤Æ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥É¥¤¥Ä¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½µ´Ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤ï¡×¤ÈàÆóÅáÎ®á¤Î·ÑÂ³¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢ÃË½÷ÄÌ¤¸¤Æ£×ÇÕºÇÂ¿£¶£³¾¡¤ò¸Ø¤ë¹âÍüº»Íå¡Ê£²£¹¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢º£Âç²ñ¸Ä¿Í£Î£È¤Ç£³°Ì¤Î´Ý»³´õ¡Ê£²£·¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç¥¶¥¤¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï£´°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£¡ÊÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¡Ë¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ï¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
à£²¤Ä¤Î´éá¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈþ¤·¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤À¡£