¡¡µÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Ú¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ìà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¤¬¶Á¤¤¤Æ£·£³¡¦£±£±ÅÀ¤Ç£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¥Ú¥¢¤È¤Ï£¶¡¦£¹£°ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¡£ÆüËÜ¥Ú¥¢³¦»Ë¾å½é¤ÎÄºÅÀ¼è¤ê¤ØÄ©¤à¡£
¡¡±éµ»¸å¤Î£²¿Í¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Õ¥Èµ»¤ÇÁÛÄê³°¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°±º¤Ï¡Ö¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±¿¤â°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÄÂÎ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÎòÂå£³°Ì¤Î£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï£±£´£¹¡¦£µ£·ÅÀ¡£à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤¬²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¥É¥¤¥ÄÁÈ¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï£¶¡¦£¹£°ÅÀ¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±éµ»Ä¾¸å¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶¤À¤¬¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Àà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¡¢¿©»ö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÚ¸¶¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿©»öÆ°²è¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¼«¸ÊÎ®¤Ç¿©À¸³è¤ò´ÉÍý¡£¤¿¤À¡¢¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤È´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Ò¤ÎÀ¾»³±Ñ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¾ø¤·¤¿¤â¤Î¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¸«¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ëè²ó°ì½ï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿©ºà¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡·ÜÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÚÆù¤äµíÆù¡¢¤µ¤é¤Ëµû¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¡£¤â¤È¤â¤È¼«¿æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÈè¤ì¤Æ¤´ÈÓ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÂ©È´¤¤·¤¿¤ê¡¢³°¿©¤Ê¤É¤â¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚ¸¶¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£»°±º¤Ï¡ÖÎ¶°ì¤¯¤ó¤Î¿©»ö¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£¼«¿È¤â¡Ö±ÉÍÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¡¢ºòÇ¯¤«¤é±ÉÍÜÌÌ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆýÀ½ÉÊ¤¬¶ì¼ê¤Ê»°±º¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï²ò·è°Æ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¡ÖÎã¤¨¤ÐÆ¦Æý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ëº®¤¼¤ë¤È°û¤á¤ë¤È¤«¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤á¤ë¤«¤È¤«¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÇã¤¨¤ë¿©ºà¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂåÂØ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌÚ¸¶¤¬»°±º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥¯³°¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ª·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£»°±º¤Ï¡Öº£Æü¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£