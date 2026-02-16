¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¡¼¤¯¤ó²Æì¤Ç¤â¹¥Ä´¡ªºäËÜÍ¦¿Í¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤éÂÇ¼Ô£¸¿Í¤Ë°ÂÂÇÀ¥¼¥í
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢²Æì½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×£³ÆüÌÜ¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡££²¥»¥Ã¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¡¢·×£²£´µå¤Ç°ÂÂÇÀ£°¡¢Í¿»Íµå£±¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¼Â»Ü¡££±²óÌÜ¤ÏÀèÆ¬¤Î¹ÃÈå¤òÍ·¥´¥í¡¢Âç¾ë¤Ë»Íµå¡¢Àô¸ý¤òÆó¥´¥í¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜ¤ò½éµå¤ÇÃæÈô¤ËÂà¤±¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¡¢Â§ËÜ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤ê¡¢£²²óÌÜ¤ÏÀèÆ¬¤ÇÀÐÄÍ¤ÈÂÐ·è¡££´µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¹Ó´¬¤òÆó¥´¥í¡¢±§ÅÔµÜ¤òº¸Ãæ´Ö´ó¤ê¤ÎÃæÈô¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î°ì¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤¿¡£Ä¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É´ËµÞ¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£³¾¡¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¡££±¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤«¤é£±£³Æü¤Ë²ÆìÆþ¤ê¤·¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î£±£´Æü¤«¤éÂ§ËÜ¤È°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¸õÊä¡Ê¡ù¤Ï¿·²ÃÆþ¡Ë
¡ã£±·³¡ä
¡Ú±¦¡Û»³ºê¡¢¡ù¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¡ùÂ§ËÜ¡¢¡ù¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¸Í¶¿¡¢ÀÖÀ±¡¢ÅÄÃæ¾¡¢ÀÖÀ±¡¢À¾´Ü
¡Úº¸¡Û¡ùÃÝ´Ý¡¢¡ù»³¾ë¡¢¿¹ÅÄ¡¢²£Àî¡¢ÀÐÀî
¡ã¥Õ¥¡¡¼¥à¡ä
¡Ú±¦¡ÛÀô¡¢ËÙÅÄ¡¢¡ùÈÄÅì¡¢¾¾°æñ¥
¡Úº¸¡Û°æ¾å¡¢ËôÌÚ¡¢»³ÅÄ¡¢ÂåÌÚ