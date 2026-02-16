¡Úµð¿Í¡ÛÁýÅÄÂçµ±¤¬£²·³¹çÎ®¡¡£´Æü¤ËÅ¾ÅÝ¤ÇÆ¬ÉôÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¸å¤Ï£³·³¤ÇÄ´À°
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢£²·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£µÙÍÜÆü¤Î£´Æü¤Ë³°½ÐÀè¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÆ¬Éô¤òÂÇ¤Á¡¢µÜºê»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË¥¹ç½èÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¡££¶Æü¤«¤é£³·³¤ÎÅÔ¾ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡££²£²¡¢£²£³Æü¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºµÜºê¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅòÀõÂçÆâÌî¼ê¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Î£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¹ÈÁÈ¤Î¡Ö£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£