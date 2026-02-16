ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ËÄÀ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¡¡¡ØÍî²¼²»¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢4·î3Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÍî²¼²»¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡¡4¿Í¤Î¾¯½÷¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯¡ØÍî²¼²»¡Ù4·î3Æü¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1910Ç¯Âå¤Î¥¢¥ë¥Þ¡¢1940Ç¯Âå¤Î¥¨¥ê¥«¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥ó¥²¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Î¥ì¥ó¥«――4¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»þÂå¤òÀ¸¤¤ë4¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¤¸ÅÚÃÏ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿É´Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±ÇÁü½ö»ö»í¡£
¡¡1910Ç¯Âå¡¢¥¢¥ë¥Þ¤ÏÆ±¤¸Â¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Ì¾¤ò»ý¤ÄÍÄ¤¯¤·¤Æ»à¤ó¤À¾¯½÷¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£1940Ç¯Âå¡¢ÀïÁè¤Î½ýÀ×¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¥¨¥ê¥«¤ÏÊÒÂ¤ò¼º¤Ã¤¿½ÇÉã¤Ø¤ÎÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍßË¾¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«¤é¤ÎÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤±Æ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡£1980Ç¯Âå¡¢¥¢¥ó¥²¥ê¥«¤Ï¾ï¤ËÈ©¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¡È²¿¤«¡É¤Î»ëÀþ¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½Âå¡¢²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¥ì¥ó¥«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤Ë½ù¡¹¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£É´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¶Á¤¹ç¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÉÔ°Â¡É¤¬¡¢¤³¤ÎËÌ¥É¥¤¥Ä¤ÎÇÀ¾ì¤òÀÅ¤«¤ËÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤« »à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¡¤É¤³¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¾¯½÷¥¢¥ë¥Þ¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¡¢»à¡¢ÍßË¾¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤ÎÎØ³Ô¤ò³Î¤«¤á¤ë¡¢°Û¤Ê¤ë»þÂå¡¦Æ±¤¸ÅÚÃÏ¤Ë½»¤à¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£¤Þ¤ë¤ÇÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¬¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤È»Ñ¤¬¡¢°Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶³¦¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢1910Ç¯Âå¤Î¥¢¥ë¥Þ¡¢1940Ç¯Âå¤Î¥¨¥ê¥«¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥ó¥²¥ê¥«¡¢2020Ç¯Âå¤Î¥ì¥ó¥«――¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸ÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤¤ë4À¤Âå¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë