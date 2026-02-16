ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÈËÜÊª¡É¤Ë¡¡¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¤¬¸ì¤ëÉñÂæÎ¢
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ëËÜÅÄ¼îÈþ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù°ì¹á¡á¥ê¥Öー¥È¤·¤¿²Æ³¤Àâ¤ò¸¡¾Ú¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿µ·Æ²¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î°ì¿ÍÆóÌò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¡á¡È¥ê¥Öー¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚÈ¬È¨¡ÖPAQUET MONTÉ¡Ê¥Ñ¥±¥â¥ó¥Æ¡Ë¡×¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ËÜÅÄ¼îÈþ¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Î´Æ½¤¤â¼ê¤¬¤±¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ´é¤òÊÑ¤¨¤ëÁ°¤ÎÁáÀ¥¤ò±é¤¸¤¿¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î±éµ»»ØÆ³¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢¾¾»³¤ÈÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ³Ð¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÃÏÊý¥í¥±¤Ç¤â¡¢ºàÎÁ¤ÈÆ»¶ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¸Ä¿ÍÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö½¸Ãæ·¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö°ìÅÙ¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆºÇ½ªÅª¤ËËÜÊª¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£ÆÃ¤Ë¾¾»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Ã¥Ú¤Î¥·ー¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Å¹¤ÎÂåÉ½¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥ä¥»¥·¥çー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤É¤³¤«¸Å¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê²¹¤«¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Ìþ¤ä¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«´Å¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ËÜÅÄ¼îÈþ¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¡Ë¥³¥á¥ó¥È´Æ½¤¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¡È»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾»³¡¦ÎëÌÚ¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ³Ð¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Îý½¬ÎÌ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤³¤Á¤é¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¥í¥±¤Ç¤â¡¢ºàÎÁ¤ÈÆ»¶ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¸Ä¿ÍÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤¬À¸¥¯¥êー¥à¤ò¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¥í¥±¤ÎºÇÃæ¤Ë1¿Í¤ÇÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Å¤êÀ¤Ç¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¹þ¤àÊý¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Î¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö½¸Ãæ·¿¤Ç¡¢°ìÅÙ¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤ò¡¢Î¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï1²ó1²ó¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
´¶¿´¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆºÇ½ªÅª¤ËËÜÊª¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Ã¥Ú¡Ê¥±ー¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥¯¥êー¥à¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ËÅÉ¤ë¹©Äø¡Ë¤Î¥·ー¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬³Ð¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶³Ð¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¡È20ÂåÁ°È¾¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¤³¤Î¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤±¤è¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤ÎºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬±éµ»¡¢±é½Ð¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡¢¤³¤Î±éµ»¤ÎÊý¤¬°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È°Õ¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¸¤ã¤¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ±óÎ¸¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë½Ò¤Ù¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£³§¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤È¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄ¾¶á¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª²Û»Òºî¤ê¤È¡Ö¥ê¥Öー¥È¡×¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤â·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖºÆÀ¸¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÍñÇò¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶õµ¤¤ò¥Ðー¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ºàÎÁ¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤ÈÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Ìþ¤ä¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¥±ー¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ìÌÌ¤À¤È¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«´Å¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ä¥»ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Âºß¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤òºÆ¸½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤ä¤ê¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾®Êª¤ÎÃÖ¤Êý¤È¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÎÀ°Íý¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Î¾®Êª¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤Ãã¤³¤·¤Ê¤É¤ò¤¤ì¤¤¤ËÄß¤ê²¼¤²¤¿¤ê¡¢¿ßË¼¤Î¤Ï¤«¤ê¤ä¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ñー¤ÎÃÖ¤Êý¤Ê¤É¤â¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ£¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ç°Õ¼±¤·¤³¤È¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤Ï¸ÅÅµ²Û»Ò¤Ë´ó¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥ï¥ó¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥ï¥ó¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡×¤È¤¤¤¦·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬ÀÎÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Å¹¤¬ÁÏ¶È40Ç¯¤Û¤É¤ÎÏ·ÊÞ¤Î¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤À¤È¥é¥à¼ò¤ò¤¹¤´¤¯¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢À¤¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤Î¥¯¥êー¥à¤ÏÀ¸¥¯¥êー¥à¤¬Â¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤â¤Î¤Ï¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬Â¿¤á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤â¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸þ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ì£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¾Ç¤¬¤·¶ñ¹ç¤òÇö¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤«µó¤²¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ä¥»¥·¥çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥Ï¥ä¥»¥·¥çー¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥Ï¥ä¥»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥·¥çー¥È¥±ー¥¤è¤ê¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¥±ー¥¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿¦¿Í¤Ï¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤Ç¥Ð¥é¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ê¤ê¤Îµ»½Ñ¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬²û¤«¤·¤¯¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ä¥»¥·¥çー¥È¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤É¤³¤«¸Å¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê²¹¤«¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥ì¥È¥í¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥±ー¥¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè½µÆüÍË¤Ë¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í¡×¤Ç¤¹¡£¥ì¥È¥í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥±¥â¥ó¥Æ¤¬ÌµÅº²ÃÁÇºà¤Ç¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ª½Ð¤·¤¹¤ë¥±ー¥¤âÁ´¤Æ¡Ê¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Î¥Ð¥é¤Î²Ö°Ê³°¡ËÌµÅº²ÃÁÇºà¤Ç¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë