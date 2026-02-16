¡Ú ¥ß¥¡¦°¡À¸ ¡Û¡¡»ô¤¤Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ËÉÔ°Â¤¬¤ë¡¡¡Ö¥Ê¥À¥ë¤ÎÍ×ÁÇÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡¡¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈKAORUKO¤Î¸ÄÅ¸¡¡¤¤ç¤¦¤«¤é³«ºÅ
¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKAORUKO¤µ¤ó¡¢¥ß¥¤Î°¡À¸¤µ¤ó¡¢¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖKAORUKO exhibition¡ØÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¡×°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KAORUKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¿·°æ·°»Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤«¤é¿·½É¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¸ÄÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´38ÅÀ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
KAORUKO¤µ¤ó¤Ïàº£²ó¡¢½é¤á¤ÆÎ©ÂÎ¤Î¤â¤Î¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¾ì¤Ç¸ÄÅ¸¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÌµ»ö¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤Î¼õÃíÈÎÇä¡£
°¡À¸¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¡¦½õÏ»¤Á¤ã¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿KAORUKOºî¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°¡À¸¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»à¤¦¤ï¤¡¡ª¤¹¤²¤§¡ªá¤È´¶·ã¡£
ÉáÃÊ¡¢KAORUKO¤µ¤ó¤¬¼õÃíÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤äÀ¸³è´Ä¶¤òÇÄ°®¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÎÀ½ºî²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊKAORUKO¤µ¤ó¤È°¡À¸¤µ¤ó¤¬²ñ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤º¡¢KAORUKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥¤ÎYouTube¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤È¤«¡£
¤¹¤ë¤È°¡À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤ÇàËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¤Ï¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó(ÚåÀ¸¤µ¤ó)¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥Ê¥À¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©á¤ÈÏÃ¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KAORUKO¤µ¤ó¤«¤éà¤´·»Äï¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤ª°é¤Á¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÇ¤Á¤ã¤ó¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹á¤È¸À¤ï¤ì¥Û¥Ã¤È°Â¿´¤·¤¿É½¾ð¡£
à¥Ê¥À¥ëÍ×ÁÇá¤¬ºîÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤è¤¯¤·¤¿°¡À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÁØ¡¢½õÏ»¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëà¤³¤ì¡¢Ìã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Ìã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©á¤È¤ª¤Í¤À¤ê¡£
ºÇ½é¤ÏàÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©á¤È¹ØÆþ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿KAORUKO¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º¬Éé¤±¤·àº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹á¤È¸À¤ï¤»¡¢Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤ËÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤â¡¢ÎÙ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾·¤Ç¤ÎÎ©ÂÎ¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò»Øº¹¤·à¤³¤ì¤ÏÌã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©á¤ÈÒì¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÏKAORUKO¤µ¤ó¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
【担当:芸能情報ステーション】
