¡¡2025Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬16Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¿½¹ð¤Ç¤¤ë¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Êe¡½Tax¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤ÈºÊ¤¬ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÉÊÀîÀÇÌ³½ð¤òË¬Ìä¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¼èÆÀ¼Ô¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¿½¹ðÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¤äÇ¯´ÖµëÍ¿¤¬2ÀéËü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢µëÍ¿°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ßÄ¶¤Î¿Í¤é¤¬ÂÐ¾Ý¡£´ü´Ö¤Ï3·î16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡e¡½TaxÍøÍÑÎ¨¤Ï24Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ç7³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬e¡½Tax¤Ç¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐµëÍ¿¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¼«Æ°ÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¡£