¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÄó°Æ¤ÎºÆ¸ò¾Ä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¸ò¾Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÆþ»¥¹çÀï¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬15Æü¡¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇã¼ý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µîÇ¯12·î¤ËÇã¼ý¤Î¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬Å¨ÂÐÅªÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î10Æü¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë28²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½4300²¯±ß¤Î°ãÌó¶â¤ò¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½¤Àµ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¼õ¤±¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬¤è¤êÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ºÆ¸ò¾Ä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÆ¸ò¾Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÆþ»¥¹çÀï¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î½ÐÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£