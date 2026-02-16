48ºÐ¤Ç¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¡×¡¢Ä¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼Ú¶âÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿
2·î6Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø»ûÌç¥¸¥â¥ó¤Î¥¦¥¶¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÀõÁð¤Î¾ÆÆùÅ¹¡ØËÜ¤È¤µ¤ä¡Ù¤Ç¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Â©»Ò2¿Í¤ÈMC¤Î¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¾ÆÆù¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡¦Î¶¥Î²ð·¯¡¢»°ÃË¡¦¾ºÍø·¯¤ò¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤¬Íè¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡ÄÂ©»Ò2¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ¤³¤³¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤Å¹¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È4¿ÍÊ¬¤Î²ñ·×³Û¤¬¤Á¤é¤Ä¤Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï°§»¢¤À¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤ËÍè¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÀõÁð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤µ¤¡¡£Æù¿©¤¨¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÆ±ÀÊ¤ò¾µÂú¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÄ¹ÃË¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤¬¤¤¤¿¤é¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£²¶¤¬ÇË»º¤·¤¿¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦¸µµ±¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È48ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Â¹¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶³Ð¤Ç¡£¡Ê»Ò¶¡¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¤Æ¡¢ÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Â¹¤Ï100¡ó¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£
¤è¤¯Â¹¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤È¤«Ê¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤«¤ª²Û»Ò¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¤¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÎÍÍ»Ò¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÃË3·»Äï¤ÇÂ¹¤âÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤Î»Ò¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ËÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î2000Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦¸µµ±¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤ª¶â¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ç¼Ú¶â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ëº§Åö½é¤ÏÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼Ú¶â¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡Ø¶âÍø¤¬°Â¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¥é¥·¤ò¤ß¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢½©ÍÕ¸¶¤Î¤É¤³¤É¤³Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢²Ç¤µ¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Ç²ø¤·¤¤»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò¥¬¥Á¥ã¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤é¡¢´°Á´¤ËÉÝ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â´°Á´¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¶âÍø¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¤«¤éËÍ¤â¡Ø¥ä¥Ð¤Ã¡Ù¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âµã¤½Ð¤¹¤·¡£
¤½¤·¤¿¤é¡¢±ü¤Ë¤¤¤¿¿ÆÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ï´í¤Í¤§¤È¤³¤í¤À¤«¤é¥Û¥ó¥Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢2003Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿CD¡Øº´²ì¸©¡Ù¤¬Ìó25ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¸³è¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý¿Í¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¡¢º£¤Ç¤Ï¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£