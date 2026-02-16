¥í¥Ã¥Æ¤Î¡È¾¼ÏÂÎ®¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ë²òÀâ¿Ø¡Öº£¤Î»þÂå¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡Ä¡Ö¤³¤ÎÎý½¬¤Ë»¿À®¡×
¡¡9Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤ÈóîÆ£ÌÀÍº»á¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¡È¾¼ÏÂÎ®¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¿¶¤ë¤³¤È¤Ç³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÂÎÎÏ¤â¤Ä¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿¤â¤»¤º¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤éÂÇ¤Ä¤ó¤À¤è¤Í¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢£±Ç¯´ÖÊø¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎÎý½¬¤Ë»¿À®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡óîÆ£»á¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÄË¤¤¡¢Ä¥¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤½¤¦¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³Ð¤¨¤ë»þ´ü¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÆ°¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤ÈÀ¾²¬¥³¡¼¥Á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù