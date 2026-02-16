¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¥¹¥¤¡¼¥Ä´Æ½¤¤¬¸ì¤ëÉñÂæÎ¢¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡õ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¶Ã¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¡£ËÜºî¤Ç¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚÈ¬È¨¡ÖPAQUET MONTE¡Ê¥Ñ¥±¥â¥ó¥Æ¡Ë¡×¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ËÜÅÄ¼îÈþ¤µ¤ó¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î´Æ½¤¤â¼ê¤¬¤±¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¤½¤·¤Æ´é¤òÊÑ¤¨¤ëÁ°¤ÎÁáÀ¥¤ò±é¤¸¤¿¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î±éµ»¤Ë¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£º£²ó¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ÎëÌÚ¡¢¾¾»³¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿¡½¡½ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Ìò¡É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
¡½¡½º£²ó¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¤È¤·¤Æ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ä¾¾»³¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ³Ð¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Îý½¬ÎÌ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤³¤Á¤é¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¥í¥±¤Ç¤â¡¢ºàÎÁ¤ÈÆ»¶ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¸Ä¿ÍÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¥í¥±¤ÎºÇÃæ¤Ë1¿Í¤ÇÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Å¤êÀ¤Ç¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¹þ¤àÊý¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
Î¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö½¸Ãæ·¿¤Ç¡¢°ìÅÙ¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤ò¡¢Î¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï1²ó1²ó¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏËÜÊª¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤ÆºÇ½ªÅª¤ËËÜÊª¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Ã¥Ú¡Ê¥±¡¼¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ËÅÉ¤ë¹©Äø¡Ë¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬³Ð¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶³Ð¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¡È20ÂåÁ°È¾¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¤³¤Î¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤±¤è¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ºàÎÁ¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤ÎºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬±éµ»¡¢±é½Ð¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡¢¤³¤Î±éµ»¤ÎÊý¤¬°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È°Õ¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¸¤ã¤¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ±óÎ¸¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½Ò¤Ù¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£³§¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤È¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄ¾¶á¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡áºÆÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤ª²Û»Òºî¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤â·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖºÆÀ¸¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÍñÇò¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶õµ¤¤ò¥Ð¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ºàÎÁ¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥Ö¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¸ºß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ìþ¤ä¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ìÌÌ¤À¤È¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«´Å¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ï¥ä¥»ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¡ÈÆü¾ï¡É¤òºÆ¸½
¡½¡½²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ä¥»ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Âºß¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤òºÆ¸½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤ä¤ê¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾®Êª¤ÎÃÖ¤Êý¤È¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÎÀ°Íý¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Î¾®Êª¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤Ãã¤³¤·¤Ê¤É¤ò¤¤ì¤¤¤ËÄß¤ê²¼¤²¤¿¤ê¡¢¿ßË¼¤Î¤Ï¤«¤ê¤ä¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃÖ¤Êý¤Ê¤É¤â¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ï¥ä¥»ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì£¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤Ï¸ÅÅµ²Û»Ò¤Ë´ó¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥ï¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥ï¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡È¥Ï¥ä¥»¥·¥ç¡¼¥È¡É¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£
¡½¡½¥¹¥ï¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¤â²¿¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬ÀÎÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Å¹¤¬ÁÏ¶È40Ç¯¤Û¤É¤ÎÏ·ÊÞ¤Î¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤À¤È¥é¥à¼ò¤ò¤¹¤´¤¯¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢À¤¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Â¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤â¤Î¤Ï¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬Â¿¤á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤Îå«¤Î¾ÝÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸þ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ì£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¾Ç¤¬¤·¶ñ¹ç¤òÇö¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«µó¤²¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÅ¹¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ä¥»¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«¹©É×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ï¥ä¥»¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥Ï¥ä¥»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤è¤ê¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿¦¿Í¤Ï¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ð¥é¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ê¤ê¤Îµ»½Ñ¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬²û¤«¤·¤¯¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ä¥»¥·¥ç¡¼¥È¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«¸Å¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê²¹¤«¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥ì¥È¥í¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇËè½µÆüÍË¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥ï¥ó¥·¥å¡¼¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í¡×¤Ç¤¹¡£¥ì¥È¥í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥±¥â¥ó¥Æ¤¬ÌµÅº²ÃÁÇºà¤Ç¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ª½Ð¤·¤¹¤ë¥±¡¼¥¤âÁ´¤Æ¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥Ð¥é¤Î²Ö°Ê³°¡ËÌµÅº²ÃÁÇºà¤Ç¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
