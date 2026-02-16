ACEes¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦ACEes¤¬15Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡ª°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿ACEes
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Éâ½êÈôµ®¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¡×¤Ë¤ÏTGC¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ACEes¤Î¿·¶Ê¡ÖBiggest Party¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
