´Ý»³Î´Ê¿¤¬²È¹ØÆþ¡¡Àê¤¤»Õ¤Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¡Ö²¿¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡¡¡È²¼È¾¿È¶¯¤¤¡É»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡Ä¡¡
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢´Ý»³¤òÀê¤Ã¤¿Àê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤Ï¡Ö¡û¡û¶è¤ÎÀ±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²È¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡×¤È¤â¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ý»³¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡Ä¡£²¿¤Ç¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥º¥Ð¥ê¤È¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¡Ö¤ª¤â¤í¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À±»á¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¤Ï¤ª¶¯¤¤¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£´Ý»³¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÉ¬¿Ü²ÊÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÇ§¤á¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£