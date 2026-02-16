¡Ú´ÚÎ®¡ÛTOMORROW¡ßTOGETHERÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¡Ö¹¬¤»¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
TOMORROW¡ßTOGETHER¤Î4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£14Æü¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÇ¸å¤Ë¡ÖACT¡§TOMORROE¡×¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ºòÇ¯8·î¤Ë¥½¥¦¥ë¸ø±é¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê¥µ¥ó¥Î¥¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥À¥é¥¹¡¢¥í¥º¥â¥ó¥È¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD¡¥C¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡Ë¤äÆüËÜ¡Êºë¶Ì¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡Ê¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦17¤ÎÅÔ»Ô¤ÈÃÏ°è¤Ç·×29²ó¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Ï16Æü¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÌó56Ëü4000¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ê¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹á¹Á¤ÈÂæËÌ¤Ç¤Ï¡¢Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤¬¤¹¤Ù¤ÆÁá¤¯´°Çä¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤ÄÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥í¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MOA¡Ê¥â¥¢¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
27Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2026 T¡ßT MOA CON¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¸ø±é¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£