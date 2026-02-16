¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¥È¥ó¥Í¥ëÈ´¤±¤ë¤ÈÌÜÁ°¤ËµÕÁö¼Ö¡Ä70Âå¤¯¤é¤¤¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¼ÖÆ»¤Ç¼Ö¤ò¹ß¤ê¥´¥½¥´¥½¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¡ÖµÕÁöÃí°Õ¡×¤Î´ÇÈÄ¤â
Ä¹Ìî»Ô¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ëµÕÁö¼Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£µÕÁö¼Ö¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿Ä¾¸å¡£µÕÁö¼Ö¤Ï°ìÅÙÄä»ß¤·¡¢¤½¤Î¸åU¥¿¡¼¥ó¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÕÁö¼ÖÇ÷¤ë¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö
Ä¹Ìî»Ô¤Ç10Æü¸á¸å2»þº¢¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕÁö¼Ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ë¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¤À¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤À¤Ã¤¿ÌÜ·â¼Ô¤Ï¶Ã¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¤ª¤¤¡×¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥«¡¼¥Ö¤¬Â³¤¯ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿Ä¾¸å¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬ÆÍÁ³¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¼ÖÀþ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢µÕÁö¼Ö¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡£µÕÁö¼Ö¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Ê¤¼¤«±¿Å¾¼ê¤¬¹ß¼Ö
ÌÜ·â¼Ô¤âÁ°¤Î¼Ö¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¢¤ï¤Æ¤Æ¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¡¢¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢µÕÁö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢µÕÁö¼Ö¤ÏÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢°ú¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
µÕÁö¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢²¿¤ä¤é¸åÉôºÂÀÊ¤ò¥´¥½¥´¥½¤ÈÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¿¤À¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÕÁö¼Ö¤Ï¸òº¹ÅÀ¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡ÖµÕÁöÃí°Õ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡ÖÃí°Õ¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤´¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Â¾¤ÎÊý¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 2·î13ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë