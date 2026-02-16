¸µÊõÄÍ¥¹¥¿¡¼ÈþÌï¤ë¤ê¤«¡¡¼·³¤¤Ò¤í¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉñÂæ¡ÖMISSDIRECTION¡×¤Ç¼ç±é
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥¹¥¿¡¼ÈþÌï¤ë¤ê¤«¡Ê41¡Ë¤¬¡¢ÉñÂæ¡ÖMISSDIRECTION¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥ó¥Æ¥ì¤¬16Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄOG9¿Í¤¬µæ¶Ë¤Î¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£23Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖTHE MONEY¡Ý¿Å´¬Ëþ´ñ¤Î¥½¥¦¥µ¥¯¡Ý¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î±é·à´ë²è¡ÖQQ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤âÁ°ºîÆ±ÍÍ¡¢ÊÝÌÚËÜ¿¿Ìé»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼·³¤¤¬½Ð±é·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢³¤ÇµÈþ·î¤Î¸µ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò2¿Í¡¢½ï·î±óËã¡¢ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¡¢Ìî¡¹²Ö¤Ò¤Þ¤ê¡¢Àé³¤²ÚÍö¡¢±©Î©¸÷Íè¤Î½Ð±é¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á´½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¤·¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç±é¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÈþÌï¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¼·³¤¡Ë¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¹â¤«¤ÄºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤éÎÉ¤¤¶ÛÄ¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤ÎÍ¾Çò¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âº£²ó¤ÎÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢¼·³¤¤Ï¡Öº£²ó¤â¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9¿Í¤Î¸ÄÀÅª¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè2ÃÆ³«ºÅ¤ò´î¤ó¤À¡£
¼ç±é¤ÏÃ¯¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ö¿¿¤ÃÀè¤ËÈþÌï¤µ¤ó¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÌï¤µ¤ó¤È¡¢ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È³«ºÅ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Öº£²ó¤ÏÂçºå¸ø±é¤ÈÅìµþ¸ø±é¤Ç°Û¤Ê¤ë·ëËö¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Î¾Êý¤ÎÊª¸ì¤ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Âçºå¸ø±é¤Ï¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ê5·î28¡Á31Æü¡Ë¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ï¥·¥¢¥¿¡¼H¡Ê6·î17¡Á21Æü¡Ë¡£