¡È²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ÎÃæÈ×µ¯ÍÑ¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤«
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ç¥¦¥£¥¬¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¡¢½çÅö¤Ë5²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¡¢º¸SB¤Çµ¯ÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ËÉé½ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÈ×µ¯ÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êº¸SB¤ËÃÖ¤¡¢ÃæÈ×¤Ë¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¯ÍÑË¡¤ò¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¸«¤»¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥«¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï²ÄÇ½À¤Î1¤Ä¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤äÂç²ñ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÈà¤Ï¤è¤êÃæ±û¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤â¶á¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¬Èà¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Èà¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁê¼ê¤òËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡¢¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤âºÆ¤ÓÉé½ýÎ¥Ã¦¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤âÀèÆü¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿ÌÏÍÍ¤È¡¢ÃæÈ×¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤ËÉé½ý¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê³Ê²¼Áê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥«¤¬ÃæÈ×¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¤À¡£¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ÎÉé½ý¤âÄË¤¤¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ»È¤¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£