C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥á¥Ã¥·¤ä¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤È¤Ï°ã¤¦¡Ä¡Ä¡¡Å·ºÍÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¥«¥ê¥¹¥Þ´ÆÆÄ¸ì¤ë
¡¡¥ê¡¼¥°¤Î±¿±Ä¤È½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯Êý¿Ë¤ËÂÐ¤·ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»î¹ç¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ëFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£¾Íè¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»961¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Ç¤¢¤ê¡¢1000¥´¡¼¥ëÅþÃ£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¾åÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£AC¥ß¥é¥ó¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í»á¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØHat Trick¡Ù¤Ç¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÅ·ºÍÀ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤Ë¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤È¤¢¤Î3¿Í¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤Î¿Í¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Î·ï¤Î¤è¤¦¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤´è¸Ç¤ÊÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥í¥Ê¥¦¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Ã¯¤â¤Ê¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¿ô¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¸ùÀÓ¤À¡£°ìÊý¡¢¥á¥Ã¥·¤ä¸µÁÄ¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖËâË¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥í¥Ê¥¦¥É¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¥«¥Ú¥Ã¥í»á¤ÏÍ¥Îô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ü¥¤¥³¥Ã¥ÈÌäÂê¤Ç¥´¡¼¥ë¿ô¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤¬¡¢´ñÀ×¤ÎÄÌ»»1000¥´¡¼¥ë¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
