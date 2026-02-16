¹Åç¿·²ÃÆþFW¿ÀÃ«ÀéºÚ¤¬Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡µÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¡Ö¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¹¥Êª¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿FW¿ÀÃ«ÀéºÚ¤¬¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢2¡Ý1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«¤Ïº£Åß¤Ë°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¡Ë¤«¤é¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¡ÖÁ°Àþ¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤ä¶õÃæÀï¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Å»ö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿24ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬±ºÏÂ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°Æü¤ÎÌë¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¡¼¤µ¤ó¡Ê»ÔÀ¥ÀéÎ¤¡Ë¤È¤«¤¬¡Ø¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¡¢¡Ø³Ú¤·¤ß¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¿ÀÃ«¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤òºî¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°È¾¤Î±óÌÜ¤«¤é1²óÂ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÅö¤¿¤Ã¤¿´¶³ÐÅª¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿84Ê¬¡¢¤½¤ÎÍ½´¶¤¬·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇFWÍûÀ¿²í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ø¤È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿MFÌøÀ¥ÉöºÚ¤¬±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£Ãæ±û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÀÃ«¤¬¡¢¡ÖÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤«¤é¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÊý¤Ë¿È¤òÅê¤²½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤é¤·¤¯¹ë²÷¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¹¥Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉöºÚ¤¬¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡3,186¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢²¿¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤»ç¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¿ÀÃ«¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÀ¤ò·è¤á¤¿»þ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿·¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ê¾åÌî¿¿¼Â¡Ë¤È¤«¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸þ¾å¿´¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿ÀÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯1¤Ä¤Î·Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢Âå¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£ÆüÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹Åç¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç
¡¡¿ÀÃ«¤Ïº£Åß¤Ë°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¡Ë¤«¤é¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¡ÖÁ°Àþ¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤ä¶õÃæÀï¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Å»ö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿24ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬±ºÏÂ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¿ÀÃ«¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤òºî¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°È¾¤Î±óÌÜ¤«¤é1²óÂ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÅö¤¿¤Ã¤¿´¶³ÐÅª¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿84Ê¬¡¢¤½¤ÎÍ½´¶¤¬·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇFWÍûÀ¿²í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ø¤È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿MFÌøÀ¥ÉöºÚ¤¬±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£Ãæ±û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÀÃ«¤¬¡¢¡ÖÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤«¤é¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÊý¤Ë¿È¤òÅê¤²½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤é¤·¤¯¹ë²÷¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¹¥Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉöºÚ¤¬¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡3,186¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢²¿¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤»ç¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¿ÀÃ«¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÀ¤ò·è¤á¤¿»þ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿·¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ê¾åÌî¿¿¼Â¡Ë¤È¤«¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸þ¾å¿´¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿ÀÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯1¤Ä¤Î·Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢Âå¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£ÆüÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹Åç¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç