¥í¡¼¥ÞÀï¤Ï¾¡¤ÁÅÀ1°Ê¾å¤ËÃÍ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥í¡¼¥ÞÀï¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÇÔÂà¡¢Ä¾¶á¤Î¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥Ê¥Ý¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¥ß¥é¥ÎÀª¤Ë¼ã´³¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤Î3°Ì¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿¥»¥ê¥¨AÂè25Àá¤Ç¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥í¡¼¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£º£ÀáÀè¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥é¥ÎÀª¤¬¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ3Ã¥¼è¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥í¡¼¥Þ¤Ë2ÅÙÀè¹Ô¤òµö¤¹¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÈ×¤ËDF¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Ä¥©¡¼¥é¡¢¸åÈ¾½ªÈ×¤Ë¤Ïº£Åß²ÃÆþ¤Ç¥»¥ê¥¨A¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¸åÈ¾ºÇ½ªÈ×¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤ËÇ÷¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ªÈ×¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡ØDAZN¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÆ®¾¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ½Äê¾¡¤Á¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¾¡¤ÁÅÀ1°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ËÃÍ¤·¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¡¼¥ÞÁê¼ê¤Ë2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Åß²ÃÆþ¤Ç¤³¤ì¤¬¥»¥ê¥¨A¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¥¢¥ê¥½¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤Ç¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿FW¥¸¥ª¥ô¥¡¡¼¥Ë¤Î¼ã¼ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼2¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤Ë½ç±þ¤·¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸½¾õ¤Ç¤Ï¿µ½Å¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£
¡¡¡ÖÈà¤é¤Ï¤Þ¤À2½µ´Ö¤â°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²æ¡¹¤ÎÆ°¤Êý¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¥¸¥ª¥ô¥¡¡¼¥Ë¤è¤ê¤âÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢¥¸¥ª¥ô¥¡¡¼¥Ë¤Ï¤è¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£Èà¤é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¸¬µõ¤µ¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥É¥í¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥ÈÁè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥Ý¥ê¡£¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¼¡¤«¤é¤Î13»î¹ç¤ÇÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤³¤Î13»î¹ç¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï½½Ê¬¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆ°×¤ÊÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡×
¡¡¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¼¡Àá¤ÇÆñÅ¨¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
